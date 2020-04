L'incert futur d'un candidat a tot

Àxel Vizuete és una persona prudent. Això de fer volar coloms no va amb el seu tarannà. Prefereix tocar de peus a terra. Ho ha fet al llarg dels últims mesos. El Girona B que ell entrena s'ha passejat pel seu grup de la Primera Catalana, fins al punt de sumar 62 punts de 66 possibles, de només encaixar dos gols -i tots dos de penal- en 22 jornades i de tenir gairebé a la butxaca l'ascens a la Tercera Divisió. El mínim que se li pot demanar al filial d'un transatlàntic com és el Girona, amb passat recent a Primera i amb el pressupost més alt de l'actual Lliga SmartBank. Malgrat aquest escenari, sempre ha preferit trepitjar el pedal del fre, contenir l'eufòria. Calmar-se. Ara li passa tres quarts del mateix. En una situació «nova per a tots», com ell mateix valora el dia a dia que comporta l'existència del coronavirus, Vizuete aposta per la «calma» i, per descomptat, per la «prudència». Manté encara ben endollats els seus futbolistes, amb els quals es posa cada dia en contacte. No té cap vareta màgica, ni la fórmula per resoldre els problemes que s'han generat amb l'aturada de les competicions. Però sí opinió pròpia. El seu parer és que, si les circumstàncies ho permeten i en un temps prudencial es pot jugar de nou, el «més just» serà reprendre la lliga i acabar-la. Perquè vol celebrar l'ascens al damunt del terreny de joc.

«La pandèmia ha frenat la nostra trajectòria. És una llàstima, estàvem gaudint moltíssim de la temporada. Ens hem mostrat sòlids, regulars, fent un gran joc i tot això s'ha traduït en resultats. La sintonia entre el vestidor i el cos tècnic és molt gran», explica. L'avalen els números, extraordinaris i a l'abast de poquíssims. Per no dir de cap altre equip. Amb 11 jornades per disputar-se i, per tant, encara 33 punts en joc, hi ha molt per decidir. No pas l'ascens directe, que sembla dat i beneït, però ni amb el coixí actual el Girona B encara pot cantar victòria. Ara mateix, el futur és incert. «La informació que tenim és que la Federació té la intenció d'acabar la temporada. Seria el més just perquè els objectius s'han d'assolir al terreny de joc. Quan tot això passi, el més just seria reiniciar la competició per acabar-la, tot i que volem primer que el virus estigui controlat i que no hi hagi cap risc de contagi, com és evident».

Donar per finiquitada ara la temporada no depèn de Vizuete, que tot i això tampoc veuria aquesta opció amb mals ulls. «Amb el setanta per cent dels partits disputats, com és el cas, seria just donar-li valor», apunta, abans de reiterar que «amb la pandèmia controlada el millor seria tornar a la normalitat per acabar la temporada». Si això passa, el que s'esperaria per d'aquí a unes setmanes, el tècnic té clar que «necessitarem un marge de temps per posar-nos a punt», al mateix temps que acceptaria comprimir el calendari. «Si s'ha de jugar cada pocs dies, confiarem en una plantilla extensa com la que tenim per arribar fins al final amb solvència». De moment, té els jugadors ben endollats. «Cada jugador té un treball individualitzat per mantenir-se amb un mínim de forma. El preparador físic, en Marc Cuenca, s'ha posat en contacte amb ells. Mantenim un control diari de tot el que estan fent». En menys d'una setmana ja farà un mes de l'aturada de la Lliga i el desenllaç continua sent una incògnita. També pel Girona B, candidat a tot i amb l'ascens a tocar. Un premi del que ja no va poder gaudir el curs passat per circumstàncies ben rocambolesques.