El Girona posa la residència de Les Hortes a disposició de l'Ajuntament

El Girona FC ha fet saber a l'Ajuntament de la ciutat i al Departament de Salut que posa a la seva disposició la residència de Les Hortes per si és necessari allotjar-hi malalts o treballadors sanitaris durant la crisi per la COVID-19. Les instal·lacions de la residència van quedar buides ja fa tres setmanes arran de la suspensió de les competicions esportives quan el club va decidir enviar a casa tots els esportistes que hi residien. El Girona també ha comunicat que l'estadi de Montilivi també està a disposició del consistori pel que faci falta durant tots aquests dies.