Ignasi Miquel: «El confinament s'està fent llarg»

El central Ignasi Miquel ha respost aquesta tarda les preguntes dels aficionats blanc-i-vermells en una trobada a lnstagram. El defensa cedit pel Getafe està pendent, com tothom, de si es reprèn o no la competició a Segona A. En tot cas però, Miquel ha deixat clar que tant ell com la plantilla només tenen una cosa al cap: l'ascens directe. "Ens queda una recta final molt complicada, però això no vol dir que no ens en podem sortir. La gent està mentalitzada que hem de lluitar per l'ascens directe i aquest confinament ens pot ajudar a conscienciar-nos-hi més" ha dit.

Miquel ha reconegut, al mateix temps, que aquesta situació se li està fent "llarga com a tothom". En aquest sentit, el barceloní subratlla que està seguint les pautes de treball que marca el cos tècnic. "Hi ha coses amb què m'està sent més fàcil i d'altres que no tant. Per exemple, a mi m'agrada molt menjar i quan esmorzem i dinem junts a la Vinya ho tenim més regulat. Aquí costa més i és més complicat ser més estricte amb els hàbits", ha reconegut.