El Girona acorda una rebaixa de sous

Un mes que es decretés l'estat d'alarma per culpa de la pandèmia de la COVID-19 i que el Girona hagués d'aturar el seu funcionament habitual, tant a nivell de competició i entrenaments, com de direcció i laboral, finalment el club ha anunciat aquesta una mesura per tal de rebaixar l'impacte econòmic de la situació. Descartat l'ERTO, malgrat que va ser sobre la taula, el Girona ha arribat a un acord amb la plantilla, cos tècnic i direcció del club per a rebaixar-los els sous un 15% en cas que la competició no es pugui reprendre. Aquesta reducció passaria a ser d'un 3% si la Lliga es reanudés a porta tancada. En un comunicat, el Girona qualifica de "gest de responsabilitat i compromís", la posició de la plantilla per a acceptar aquesta situació i els agraeix "la comprensió i col·laboració" en tot moment. De la mateixa manera, el Girona ha proposat també la rebaixa voluntària d'un 3% del sou anual a la resta de treballadors del club.

Mentrestant, el club continua amb la seva voluntat de treballar en accions de caire social i detalla que, "gràcies a aquest sacrifici", doblarà l'aportació econòmica a la campanya destinada a recaptar fons per a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.