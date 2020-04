Mor als 55 anys l'exporter Josep Maria Soldevila

L'exporter del Girona, Figueres i Banyoles, Josep Maria Soldevila ha mort avui als 55 anys víctima d'un càncer. Soldevila, nascut a Sant Miquel de Campmajor va defensar la porteria del Girona del 1989 al 93 i va ser un dels protagonistes de la promoció d'ascens a Segona A de l'any 92. De fet, en un dels partits de la lligueta d'ascens al camp del Vila-real (2-4), Soldevila va marcar un gol memorable de camp a camp. Al marge de les qualitats com a porter i Soldevila també va fer-se popular per participar en un anunci televisiu de Bollycao. Després d'un any i mig de tractament, finalment Soldevila no ha pogut superar la llarga malaltia.