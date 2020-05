El Girona passarà els tests del coronavirus el dimecres

El Girona ja treballa per preparar fins al mínim detall la possible tornada als entrenaments, un cop aprovada la fase inicial del protocol perquè les sessions de treball de clubs i esportistes professionals es puguin reprendre, després que tant el Consell Superior d'Esports (CSD) com el Ministeri de Sanitat ho hagin acceptat.

Sense activitat grupal des del mes de març i exercitant-se en solitari als seus respectius domicilis, els futbolistes blanc-i-vermell podrien tornar a la feina aquesta mateixa setmana. Tots ells, així com també els membres del cos tècnic que encapçala Pep Lluís Martí i el personal que estigui en contacte amb l'equip, se sotmetran aquest dimecres 6 de maig als tests del coronavirus.

Un cop realitzades totes les proves, s'esperarà a la publicació dels resultats. Això es podria produir aquest proper divendres. Si és així, el mateix dia s'activaran les sessions de treball, però sempre a títol individual.

Abans de tot això, el club aprofita tant avui com demà per preparar les instal·lacions de La Vinya. Tot seguint els protocols que marca LaLliga s'ha dut a terme una revisió exhaustiva del centre d'entrenament i serà demà quan es durà a terme la seva desinfecció. D'aquesta manera, es garanteix la total seguretat pels futbolistes i tècnics quan arribi el moment de tornar a la feina.

Una altra cosa, i per això encara falta resoldre molts interrogants, és saber al cent per cent si la competició es podrà o no acabar. Un tema encara ben calent, amb diferents punts de vista i que està a l'espera dels esdeveniments i de la presa de decisions de les autoritats competents.