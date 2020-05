Plantilla i tècnics donen negatiu i demà, entrenament

La primera plantilla del Girona, així com també els membres del cos tècnic i alguns dels treballadors que estan en contacte directe amb l'equip, es van sotmetre el divendres als pertinents tests PCR i d'anticossos que estableix el protocol de LaLliga. Avui s'han conegut els resultats i, tot i que el club en cap moment ho ha fet oficial, ha trascendit que no hi ha cap cas de Covid-19 actualment, pel que tothom es podrà entrenar demà amb normalitat en sessions individualitzades a LaVinya.

Aquesta informació l'ha avançat Catalunya Ràdio, que també ha explicat, això sí, que una vintena de persones, entre futbolistes i també tècnics, haurien passat durant aquestes setmanes la malaltia. Ja l'han deixat enrere i tots ells presenten anticossos. Cal recordar que el club ja va informar que un jugador i també un membre de la direcció esportiva van patir la Covid-19, pel que podrien ser ells els que haurien contagiat a la resta.

Sense casos actualment, el vestidor ha rebut llum verda per demà tornar a la feina a l'espera, si tot va com està previst, de reprendre la competició el proper mes de juny.