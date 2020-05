El Girona es torna a entrenar a les instal·lacions de La Vinya

Gairebé dos mesos després d'aturar l'activitat per culpa de la pandèmia del coronavirus, la primera plantilla del Girona ha tornat avui a la feina a La Vinya. Ho ha fet aquest matí, a partir de les nou, en sessions individualitzades. Els futbolistes han arribat a les instal·lacions de manera esglaonada i seguint fil per randa els protocols que ha marcat LaLliga.



L'entrenament s'ha dividit en grups reduïts d'entre cinc i set futbolistes, que s'han anat exercitant de manera individual al damunt de la gespa sempre mantenint la distància de seguretat. Han treballat sota les ordres de Pep Lluís Martí, qui en tot moment ha dirigit els seus jugadors amb guants i mascareta.





??? Tornada als entrenaments! ??

Com ho trobàvem a faltar... ?? pic.twitter.com/ktjrR69ute — Girona FC (@GironaFC) May 9, 2020

i serà aquest dilluns quan ho farà amb la incorporació dels joves del Girona B i també del juvenil A que donaran un cop de mà a la primera plantilla des d'ara fins al final de temporada.A principis de setmana, el club va procedir a desinfectar La Vinya i el dimecres, jugadors, membres del cos tècnic i també aquells treballadors que tindrien contacte amb el primer equip es van sotmetre als pertinentsEls resultats es van conèixer ahir, determinant que no hi ha ningú infectant però revelant també que una vintena de persones haurien passat la malaltia durant aquestes últimes setmanes.Un cop acabada la sessió d'avui,ha explicat que "he vist a tothom molt il·lusionat. Els jugadors tenien moltes ganes de tornar. És normal tenir la il·lusió de trepitjar la gespa, notar de nou el contacte amb la pilota, posar-se les botes...". El tècnic ha confessat haver vist "molt bé" els seus futbolistes i ha subratllat les "moltes restriccions" que s'han trobat, però que tothom "hem complert amb el que se'ns ha dit". "i poc a poc anirem incrementant el ritme", ha afegit.