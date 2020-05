Jozabed i les ganes de tornar

Els jugadors del Girona continuen treballant a La Vinya de manera individualitzada i molt lluny del que seria un entrenament convencional. A mig termini, la plantilla podrà començar a entrenar-se en petits grups i més endavant ja al complet a les ordres de Pep Lluís Martí. Mentrestant "és el que ens ha tocat viure i cal adaptar-s'hi" recorda Jozabed Sánchez. El migcampista andalús ha explicat que tenia "moltes ganes" de tornar a entrenar-se "després de dos mesos gairebé aturats i sense poder veure la gent".

El jugador cedit pel Celta de Vigo ha fet una crida a la prudència en aquests primers dies per evitar que pugui caure algú lesionat. "Cal anar agafant sensacions a poc a poc i preparar el cos perquè no hi hagi lesions. Ens ve un mes i mig de Lliga escàs amb 11 partits. Serà un tram curt i molt exigent en què el cos ha d'estar el més ben preparat possible perquè no hi hagi lesionats. Si n'hi ha alguns, serà complicat", ha subratllat.