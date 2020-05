Juanpe s'adhereix al discurs de la prudència per evitar lesions abans de tornar a jugar

L'activitat no s'atura a les instal·lacions de La Vinya. Malgrat que no té res a veure, ni de bon tros, a una pretemporada convencional, els jugadors del Girona continuen la seva posada a punt per a la represa de la competició. El president de LaLliga, Javier Tebas, vol que es torni a jugar el 12 de juny però caldrà veure quina és la situació i si les autoritats sanitàries ho aproven. Si no, els partits tornarien el cap de setmana següent, el dia 19. Mentrestant, els jugadors dels equips de Primera i Segona A continuen posant-se a punt per a la represa de la competició amb tot el que comporta. Si a l'estiu, després dels primers entrenaments, o més ben dit, pallisses físiques, apareixen els cruiximents, ara encara que siguin sessions individualitzades i de molta menys càrrega, el cos dels jugadors també ho nota. I és que gairebé dos mesos aturats i confinats a casa pesen es vulgui o no. «Ara surten mals per tots costats. Cal ser intel·ligents. Venim d'una aturada més llarga que unes vacances. Hem de tenir seny i anar a poc a poc per evitar tant com sigui possible les lesions», deia ahir al migdia Juanpe Ramírez després de l'entrenament.

Després de tantes setmanes confinats, sense veure els companys ni poder trepitjar gespa, tornar a la rutina «dóna gust». «És força agradable. Teníem de ganes de sortir de casa i dóna gust reprendre la feina i treballar encara que sigui de manera individualitzada», destaca el canari. El defensa reconeix també que «tenia moltes ganes» de tornar a veure els companys i que «tots estiguin bé». «La gent ha patit moltíssim», recorda.

La tornada a la feina està sent realment atípica. Els futbolistes del Girona saben que d'aquí a un mes poden ser a l'estadi de Gran Canària jugant contra el Las Palmas. És per això que són molt prudents aquests primers dies. «És moment d'anar agafant el contacte amb les botes, tocar pilota i treballar les articulacions, que no han patit durant aquesta quarantena i cal posar-les a to altra vegada», assenyala Juanpe. En aquest sentit, a part del factor físic, el mental també s'ha de tenir en compte. A mesura que s'acabi el mes de maig, ens endinsem al juny i s'acosti la data del retorn a la competició la pressió augmentarà. «Venim d'una aturada molt llarga. Ens haurem de mentalitzar de pressa per tornar a competir. La lliga no tindrà res a veure amb aquests entrenaments. Seran partits en un espai de temps molt reduït i caldrà estar preparats per encarar-los», avisa l'exjugador del Valladolid i el Racing.