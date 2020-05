Borja García: "Els primers partits marcaran el camí"

Una setmana després de reprendre els entrenaments i de fer-ho de manera individual, el Girona s'ha exercitat per primera vegada de forma grupal, tot cremant etapes a l'espera de competir de nou. Amb grups d'una desena de futbolistes, l'equip s'entrenava aquest matí a les instal·lacions de La Vinya i un cop acabada la sessió, Borja García, un dels pals de paller del vestidor, ha dit la seva. Tot afirmant que tant ell com els seus companys han deixat enrere dos mesos "estranys i atípics", ha explicat que l'entrenament d'avui els ha servit per "fer exercicis que ens acosten una mica a la realitat de la competició". Un pas més a l'espera de jugar el mes vinent, si tot va com està previst.

"Sembla una pretemporada. Tot i que ens hem anat veient per videotrucada i amb alguns hem parlat més que ab d'altres, tots teníem ganes de veure'ns i poder fer allò que més ens agrada", ha valorat el migcampista, qui diu que tant el Girona com la resta dels equips de Segona "comencem de zero" deixant enrere dos mesos "d'inactivitat" amb l'objectiu d'adaptar-se a les circumstàncies. "El que millor ho faci, tindrà més terreny guanyat. Crec que aquests primers partits marcarà on podrem acabar la temporada".

Ha admès també que les excepcionals circumstàncies poden passar factura als futbolistes. "Vivim una situació excepcional, inèdita. Ja veurem quant de temps tenim per preparar-nos i després haurem de jugar cada 72 hores i amb unes temperatures altes. Segur que alguna conseqüències física té per a tots plegats", ha dit.

Finalment, ha manifestat que "tots sabem quin és el nostre objectiu final i intentarem donar-ho tot per aconseguir-lo".