"Volem posar-nos en forma ben ràpid per estar preparats"

Brian Oliván, defensa del Girona, ha sigut el jugador escollit avui pel club per fer una sèrie de valoracions sobre l'actualitat de l'equip. En declaracions que l'entitat ha penjat a les xarxes socials, el jugador no només ha admès les "moltes ganes" que ell i els seus companys tenien de tornar a entrenar a La Vinya, sinó que també ha assenyalat les altes temperatures i el fet de jugar sense públic com els principals obstacles que hauran d'afrontar si es reprèn la competició el proper mes de juny.

"Hem viscut una situació extraordinària durant el confinament. Entrenar a casa no és pas millor que fer-ho a les instal·lacions de La Vinya. Hem fet el que hem pogut. A vegades treballant al balcó, d'altres a l'aparcament...", explica. Afegeix que "teníem ganes de les sessions col·lectives" perquè el treball individual "és una mica més avorrit". "Tothom està amb moltes més ganes tot esperant a passar a la propera fase", ho completava.

Ha indicat també els principals hàndicaps que es trobarà el Girona i la resta d'equips quan torni la Lliga. "El primer de tot és el tema de la motivació, perquè jugarem sense públic i tenir l'afició al teu costat sempre és una motivació extra. Ens haurem d'acostumar a això tard o d'hora. També les altes temperatures. Ens haurem d'adaptar a tot plegat. Venim de dos mesos sense competir i hem d'agafar el ritme el més ràpid possible", ha dit.