Brandon: "La lesió m'ha servit per aprendre i tornar més fort"

Brandon Thomas, davanter del Girona, ha parlat per primer cop després de ser intervingut d'una lesió al genoll que l'obligarà a perdre's aquesta temporada. El davanter ha emès un missatge positiu, al mateix temps que ha deixat ben clar que tornarà "més fort".

Malgrat afrontar amb "por" la seva primera intervenció, explica que "la recuperació està anant com estava previst" i destaca "el suport de tothom" i el seu "caràcter positiu i alegre" com a dos dels factors que l'estan "ajudant" aquestes setmanes.

Confessava, això sí, que veure que l'operació es posposava fins a dues vegades no va ser massa agradable. "Mai havia vist un cas així perquè m'he hagut d'esperar dos mesos a ser intervingut. Sempre s'acabava cancel·lant. Era un cop dur". Això sí, li veu el costat positiu. "Són lliçons que et dona la vida, em farà créixer com a persona i jugador".

Diu que abans de lesionar-se es trobava "tranquil" i també "còmode" al camp, i que aquest parèntesi "em servirà per aprendre i tornar més fort. He canviat el xip i cada cop em mostro més positiu, sobretot per la gent que m'envolta, que no pateixi".

Finalment, ha valorat el retorn als entrenaments de la resta dels seus companys. " Veig l'equip súper bé. Es nota que han entrenat molt dur durant el confinament. Veig els jugadors fins, alegres i positius. Tenim una plantilla àmplia per aconseguir els resultats. El Girona respondrà bé quan es reprengui el campionat"