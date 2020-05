Un pas més cap a la normalitat

Ahir ja hi va haver una bona colla d'equips de Segona A i Primera que van fer un pas més en la posada a punt per a la represa de la Lliga i van començar a entrenar-se en grups de 14 jugadors. Amb el vistiplau per part de Sanitat i del Consell Superior d'Esports, molts equips van ampliar la nòmina de jugadors per sessió de 7 a 14 futbolistes com a últim pas abans de l'entrenament ja amb tota la plantilla al complet, que es preveu d'aquí a un parell de setmanes. A les instal·lacions de La Vinya, el Girona té previst començar avui a treballar amb els dos grups que permet LaLliga. Ahir, encara ho va fer en grups més reduïts. Tot plegat, sens dubte, un compte enrere cap a una tornada de la competició que Javier Tebas vol que sigui el dijous 11 de juny. El president de LaLliga ho va assegurar diumenge a la nit. «Cal veure com es van complint les fases dels entrenaments de tots els equips. Intentem que hi hagi una màxima equitat amb els entrenaments, que no serà possible amb tots igual, però hem de mirar de lligar aquesta situació. Segur que serà el cap de setmana del 12 o fins i tot potser el dijous 11 pot ser l'inici de la competició de LaLliga», va declarar a Vamos.

El Girona ja sap, doncs, que si tot va com Tebas preveu, el cap de setmana del 12 de juny haurà de jugar al camp del Las Palmas. En aquest sentit, el president de la patronal va revelar també les franges horàries que LaLliga ha dissenyat per al retorn de la competició durant els mesos de juny i de juliol. Així, «la idea» és que per als partits d'entre setmana els horaris siguin en dos trams, entre 2/4 de 8 i les 8, i entre 2/4 de 10 i les 10. Pel que fa als partits del cap de setmana, dissabtes i diumenges, es jugarien a les cinc, a 2/4 de 8 i entre 2/4 de 10 i les 10. Tebas va recalcar que mirarà que els partits de les 17.00 siguin els de la zona cantàbrica per equips com el Celta de Vigo, el Deportivo de la Corunya, l'Oviedo, l'Sporting de Gijón, l'Athletic Club o la Reial Societat, les ciutats tenen una mitjana de temperatura menor que la resta de l'Estat.

La paciència de Zeballos

A l'espera de poder treballar amb tot el grup complet, un dels jugadors més cofois aquests darrers dies és Joaquín Zeballos. El davanter uruguaià ha pogut per fi les últimes setmanes començar a trepitjar gespa, treballar a les ordres de Martí i, sobretot, al costat dels seus nous companys. De moment, Zeballos ha compartit entrenaments amb set altres jugadors però a partir d'avui ja en seran 14. El charrúa, que va ser fitxat pocs dies abans que es decretés l'estat de l'alarma i el confinament, només va poder fer quatre entrenaments amb els seus companys i, per aquest motiu, valora molt el fet d'estar en contacte amb el grup. «Canvia moltíssim. En un esport com el nostre on es passa molt de temps al vestidor i en grup, es forma un lligam molt bonic. Ara estem contents de compartir tempos i entrenar tot preparant-nos per mirar d'assolir l'objectiu plantejat pel club i al qual m'afegeixo», deia Zeballos ahir al migdia després de l'entrenament a les instal·lacions de La Vinya.

Zeballos va arribar a Montilivi com a jugador a l'atur i sense ritme de competició després d'haver-se desvinculat del Juventud Las Piedras del seu país. L'aturada de la competició i la greu lesió de Brandon Thomas que l'ha deixat fora de combat durant sis mesos poden fer que el nou 9 blanc-i-vermell tingui més protagonisme d'aquí al final de la temporada. Tot i això, Zeballos es mostra tranquil i confessa que ha aprofitat la solitud del confinament per guanyar to físic. «Per a mi va ser una situació atípica perquè al cap de pocs dies d'arribar de l'Uruguai i després de només 4 entrenaments es va aturar i tancar tot. Va ser molt dur, molts dies tancat sol a casa i lluny de la meva família, perquè no havien pogut venir. Tot i això, jo treballava amb l'objectiu clar d'aprofitar els dies per entrenar i agafar ritme i així estar a punt per a quan tornéssim», explica.

Ara, ja amb unes quantes sessions, individuals i en grups de 7 a les cames, Zeballos, de 24 anys, ja no veu tan pelut el futur a curt termini. «Estem amb més ganes que mai de començar i assolir l'objectiu que s'ha marcat el club», destaca. L'uruguaià es mostra optimista amb la represa de la competició. «Veig l'equip bé. L'important és agafar el to físic que es perd per haver estat aturats. El gran repte és posar-nos a punt per a quan comenci la Lliga. Aquí és on es pot treure avantatge», assenyala.