El Girona s'entrenarà al complet a partir de demà

El Girona, com la resta d'equips de Segona A i Primera, podran començar a entrenar-se al complet a partir de demà per començar a preparar la tornada de la competició prevista pel cap de setmana del 12 de juny. La Lliga va confirmar ahir als clubs a través d'una circular que tota la pot exercitar-se junta a partir de demà. Les sessions col·lectives són un pas del protocol dissenyat per la Lliga en coordinació amb el CSD que ha comptat amb quatre fases. Primer es van fer les proves mèdiques per detectar algun possible cas de coronavirus. Després van començar els entrenaments individuals i, més tard, les sessions amb grups de catorze jugadors sobre la gespa.