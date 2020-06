Las Palmas assegura que els seus aficionats podran assistir al partit contra el Girona

El president de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha assegurat aquest dilluns que tenen el vistiplau de les autoritats sanitàries per poder obrir l'Estadi Gran Canària perquè els seus aficionats puguin acudir al duel contra el Girona de el proper 13 de juny.

"He estat parlant amb Àngel Víctor Torres (president de Govern canari) i Antonio Morales (president del Cabildo), i si es donaven una sèrie de circumstàncies podríem ser l'únic equip de les lligues de màxim nivell on els aficionats de la UD poguessin assistir a l'Estadi Gran Canària, i això és el que passarà", ha assegurat Ramírez a la ràdio de club.

El dirigent va recordar que les Canàries "passarà dilluns en la seva totalitat a la fase 3 si no passa alguna cosa aquesta setmana" i que per això ja han "negociat" amb Laliga "la possibilitat d'obrir" l'estadi per als aficionats de l'equip, el que ha estat vist de bon grat per Javier Tebas. "Laliga està encantada que es pugui retransmetre a un equip amb públic a les grades", va afegir.

"Les competències sanitàries passen ja a el Govern de Canàries i el president ha estat sensible a la nostra petició i ha donat l'ok, el Cabildo també ho ha vist amb bons ulls. Laliga ens ha exigit uns protocols que estem dissenyant i després necessitem l'autorització de les autoritats sanitàries de Canàries, i una vegada que se'ns doni, que no hi haurà problema, donarem la setmana que ve una roda de premsa i explicarem als nostres aficionats que podran assistir a animar al seu equip davant el Girona", ha subratllat.

El president de la UD Las Palmas va reconèixer que havien estat "bastant ambiciosos" per aconseguir aquest objectiu i que per fer-ho hauran de "prendre mesures" i fer "un treball ardu" per col·locar els aficionats respectant la distància social, agrupar els familiars que puguin estar junts i "entrar per tandes". "Donarem un exemple al món de com som d'organitzats a la nostra terra", ha apuntat.

El mandatari també va recalcar que "si hi ha un rebrot tot això es paralitza" i que necessitaran l'ajuda econòmica de Cabildo perquè "és un cost important" portar a terme totes les mesures. "M'han dit que no hi haurà cap inconvenient a ajudar-nos", ha sentenciat.