El Girona reprendrà la Lliga el dissabte de la setmana vinent, 13 de juny, i ho farà al camp del Las Palmas. En un primer moment, LaLliga havia anunciat que aquest partit es jugaria a dos quarts de deu de la nit però avui se n'ha desdit. Ha optat per avançar el matx dues hores "per raons meteorològiques", pel que finalment s'acabarà disputant a les 19:30 hores. D'aquesta manera, serà retransmès en directe per GOL.