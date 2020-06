"Aquest tram final és com un Mundial i el volem guanyar"

El jugador colombià del Girona Johan Mojica ha reconegut, en una entrevista amb l'agència EFE, que la plantilla blanc-i-vermella afronta el tram final de campionat de Segona Divisió "com si fos un Mundial" i ha instat els seus companys a "guanyar sí o sí cada partit per seguir vius".

L'amo del carril esquerre de l'equip gironí ha qualificat els onze partits "com una oportunitat molt gran d'aconseguir alguna cosa de nou històrica" i ha recordat l'ascens del 2017, quan el club va pujar per primera vegada a la màxima categoria del futbol espanyol.

"Va ser una cosa inoblidable, una fita que a tots ens acompanyarà sempre i que ens va donar moltíssima felicitat. Ara volem tornar a viure tot el que vam viure", ha subratllat Mojica abans de remarcar que l'únic objectiu "és l'ascens, i per aconseguir-ho cal anar partit a partit "i, per això, ha remarcat que "és primordial arrencar bé".

El quadre de Pep Lluís Martí, que tornarà als terrenys de joc el proper dissabte contra el Las Palmas, de la zona baixa de la taula, ocupa el cinquè lloc de la classificació a vuit punts dels llocs d'ascens directe. No obstant, el carriler del Girona no renuncia a atrapar al Cadis o al Saragossa: "Anirem a per l'ascens directe. Estem mentalitzats per aconseguir-ho. I si ha de ser a través del 'play-off', benvingut sigui també".

Mojica ha insistit que després de l'aturada obligada pel coronavirus el Girona ha tornat als entrenaments "renovat mentalment, amb forces, il·lusions noves i amb molta gana".

El carriler esquerre de 27 anys, que aquesta temporada ja ha disputat 25 partits i que suma 68 partits amb la samarreta del Girona, també ha argumentat que, "jugant cada tres dies, tenir dues alineacions completes, amb dos jugadors per posició, pot ser una ajuda bastant important".

En el pla individual, l'exfutbolista del Deportivo Cali, el Rayo Vallecano i el Valladolid, que el curs passat es va veure allunyat dels terrenys de joc per una greu lesió de genoll, ha subratllat que "no és fàcil tornar d'una lesió així". En qualsevol cas, ha destacat el bon moment en què es troba: "He jugat gairebé tots els partits i he tornat a la selecció, i ara vull seguir així".

En relació amb la situació propiciada pel coronavirus, l'internacional de la selecció colombiana ha reconegut que "trobava molt a faltar la pilota i la gespa". El '3' del Girona, ha assegurat que "tots els futbolistes volíem que es pogués acabar la lliga al camp" i ha admès que té "moltes ganes de tornar a jugar", tot i que també preveu que "serà tot molt diferent".

"Haurem d'estar ben preparats tant físicament com mentalment. Seran onze partits en un mes. Quan acabi un partit ja s'avistara el següent, així que haurem d'anar dia a dia", ha insistit. Mojica ha explicat que l'aturada pel coronavirus "ha estat una oportunitat única per connectar amb un mateix" i alimentar la "part espiritual" de l'esportista.