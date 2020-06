Stuani: "Es tracta de ser forts mentalment i estar units"

Cristhian Stuani afina la punteria aquests dies abans de la represa de la competició dissabte al camp del Las Palmas. El màxim golejador i referent del Girona els últims anys, ha parlat avui públicament per oferir el seu punt de vista sobre la situació actual i com es presenta la tornada a la Lliga. "Tenim una gran il·lusió per començar i fer-ho bé per poder continuar lluitant per l'objectiu. Estem preparats pel que ens espera", ha assegurat. El "charrúa" ha destacat "la força mental" com un dels factors que poden ser determinants en aquestes últimes 11 jornades. "L'equip que sigui capaç de ser fort mentalment i estigui unit tindrà molt de guanyat. De fatiga, dolor i lesions en tindrem tots".

Stuani ha volgut enviar també un missatge de calma a l'afició blanc-i-vermella recordant-los que no se li ha oblidat marcar gols. "És difícil que s'oblidi. Això es té o no. Faig incisió en arribar als partits tan bé com pugui físicament. Confio jugar tants partits com pugui i ajudar l'equip amb què necessiti de mi", ha dit.