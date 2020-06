Rivera, Granell i Zeballos són baixa per jugar a Las Palmas

Pep Lluís Martí ja va advertir ahir que fins avui no sabria si Àlex Granell i Joaquín Zeballos estaven en condicions d'entrar a la convocatòria per jugar a Las Palmas. Finalment, els problemes físics que arrosseguen el capità i el jove davanter els han deixat fora d'una convocatòria en què tampoc hi és Christian Rivera.

L'asturià era una de les alternatives a ocupar el buit de Granell al mig del camp però també ha caigut per lesió. El club no ha informat de la tipologia de la lesió ni de la gravetat. Brian Oliván i Samu Sáiz, són baixa per sanció. Per contra, entren a la llista els joves del planter Ibrahima Kebé i Pau Víctor formen part de la llista de 23 jugadors desplaçats a terres canàries.