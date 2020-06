Martí: "Ens ha faltat finalització"

El tècnic del Girona ha fet aquestes consideracions en finalitzar el partit.

"Ha sigut un partit rar, lent en moments puntuals. He vist competir el meu equip, però ens ha faltat tenir més finalitzacions"

"Hem perdut l'essència del que era el futbol, això és un espectacle per donar a la gent. I ara no n'hi ha de gent. Per davant de tot hi ha la salut. Tots ens hi juguem molt i calia acabar la competició. A la vida ens hem d'adaptar"

"És un punt, no ens deixa contents del tot, i segurament amb més finalització els hauríem fet mal. Defensivament ens hem buidat, no els hem concedit cap ocasió"