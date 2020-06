"Estic convençudíssim que aconseguirem l'objectiu"

Pep Lluís Martí ha tret ferro a l'empat a res de dissabte passat al camp del Las Palmas, recordant que demà el seu equip, el Girona, té un partit "importantíssim" contra el Racing, el cuer de la categoria, on guanyar és del tot obligat. El tècnic ha recordat que al Gran Canaria van estar "molt bé defensivament" però que amb això no n'hi haurà prou per sumar els tres punts.

Ha explicat que tant Christian Rivera com Àlex Granell "van millorant" de les seves respectives molèsties físiques i que "han fet gairebé tota la sessió amb el grup". Tanmateix, no ha assegurat que puguin entrar en una convocatòria on no hi serà novament Joaquín Zeballos, que sembla que encara no fa net. "Veurem demà a l'última sessió si podem o no comptar amb ells", ha dit.

En cap moment s'ha mostrat "preocupat" per la imatge de l'altre dia, sinó que ha ofert una versió ben optimista. "Estic molt confiat, convençudíssim que l'equip estarà on es mereix al final de temporada i que atraparà el seu objectiu. Tot això és un procés. El dissabte ja és passat, em preocupa el present, el Racing, i estic segur que guanyarem".

Això sí, ha recalcat la dificultat del duel de demà. "Ens espera el partit més important del que portem de temporada i haurem d'estar capacitats i preparats. Ens ve un rival molt valent que buscarà la victòria des del principi i ens exigirà molt. Hem d'estar molt ben col·locats i atents. El que es pugui posar per davant en el marcador tindrà molt guanyat. Veurem com els podrem fer mal. El que és segur és que ens pressionarà a dalt i no ens deixarà jugar", ha analitzat.