Nova decepció d'un Girona que empata amb el cuer a Montilivi

Per més "convençut" que estigui Pep Lluís Martí que l'ascens acabarà sent una realitat, falten arguments, i no pas pocs, per creure que l'entrenador del Girona té raó. El seu equip no li dona cap motiu per pensar cap aquesta direcció. Ha reprès la competició convertint el tedi i l'apatia en la seva rutina. Pobra imatge a Las Palmas el dissabte i tres quarts del mateix avui contra el cuer. Stuani, el de sempre, ha sigut l'únic que ha generat una mica de perill. Tot d'això, moltes ombres. Aquesta nit, en un estadi buit i un ambient rar i gèlid, empat sense gols. Són nou jornades sense perdre, però la realitat diu que per tenir opcions de pujar de categoria cal millorar moltíssim.

De més a menys ha anat el Girona al primer temps. D'un inici prometedor, a la trista realitat. L'habitual, la d'un equip gris, sense massa idees i apàtic. Tant, que el Racing ha superat els ensurts del primer quart d'hora i ha sigut capaç d'igualar la balança. Perquè els de Martí han començat bé. Stuani ha gaudit d'un parell d'ocasions. Un cop de cap que s'ha escapat per damunt del travesser i una fuetada que ha rebutjat Luca. Just abans que Maffeo hagi xutat massa creuat. I fins aquí. Després d'això, el no-res. L'única llum, quan Borja o Samu han rebut entre línies i han intentat crear, però poc menys. Amb Stuani desparegut i tant Aday com Mojica inofensius a les bandes, s'ha acabat el bròquil. Ho ha agraït el conjunt visitant, que no ha patit gaire i s'ha aventurat en atac. Un xut de Lombardo, una centrada perillosa de Carmona i una falta perillosa que s'ha passejat per l'àrea han servit com a avís.

La imatge no ha millorat al tornar dels vestidors. Ni de bon tros. El 0-1 no ha arribat de miracle en un xut de falta de Borja Galán que ha salvat el porter Asier Riesgo amb una gran mà. Ha intentat canviar la situació Pep Lluís Martí. Primer, canviant d'una tacada els dos pivots, fent entrar Granell i Rivera. Uns minuts després, i veient que la cosa no millorava, de nou doble canvi. Aquest cop, perquè entressin Jonatan Soriano i Gallar. S'ha estirat l'equip, decidit a buscar porteria i arreglar la situació. Mojica ho ha provat amb una centrada-xut ben potent que no ha trobat porteria. Però més clara l'ha tingut Stuani, que ha fet de les seves però ha acabat enviant la pilota prop del pal, sense sort. L'última, també prou clara. Aquest cop, a botes de Gallar, que ha etzibat una fuetada que ha acabat amb l'esfèrica fregant el travesser. Tampoc. Toca reaccionar. Serà a Elx?

GIRONA 0 - 0 RACING

GIRONA: Riesgo, Maffeo, Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Gumbau (Rivera min. 56), Diamanka (Granell, min. 56), Samu Sáiz (Jonatan Soriano, min. 69), Borja García (Jairo, min. 82), Aday (Gallar, min. 69) i Stuani

RACING: Luca, Carmona, Buñuel, Alexis (Figueras, min. 45), Olaortua, Abraham, Toribio (Kitoko min. 73), Nkaka (Mario Ortiz, min. 82), Borja Galán (Cejudo min. 73), Lombardo (Nico Hidalgo, min. 82) i David Rodríguez

ÀRBITRE: Trujillo Suárez (Comitè de Tenerife). Ha amonestat Mojica, Aday, Maffeo (Girona); Toribio, Alexis (Racing)

ESTADI: Montilivi