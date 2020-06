El Girona fa un perillós pas enrere al camp de l'Elx

La tercera tampoc és la bona. Tot al contrari. És la pitjor. Només han passat sis dies des que el Girona ha reprès la competició i els de Pep Lluís Martí han llençat els tres primers partits per la borda. Sobretot, el d'aquest vespre al Martínez Valero amb una derrota davant de l'Elx (1-0). Els de Pep Lluís Martí han jugat amb foc, trigant massa a trobar solucions al davant, i al final s'han acabat cremant. Un gol d'Escriche a l'inici de la segona part ha condemnat als gironins, que veuen perillar la plaça de promoció d'ascens. De moment, els locals els avancen a la classificació i ara ocupen la sisena posició amb 49 punts pendents dels resultats del Mirandés i el Rayo.

Necessitat de victòria per no despenjar-se de les poques opcions que li queden per aspirar a l'ascens directe i, fins i tot, del play-off, el Girona s'ha plantat al Martínez Valero sense rotacions. Com a mínim, aparentment. Repetint l'onze que va avorrir dimarts passat a Montilivi, Martí només ha canviat el doble pivot fent entrar a Christian Rivera i Granell per Gumbau i Diamanka. L'obligació era revifar la pólvora al davant i mantenir la solidesa defensiva de les darreres jornades, sabent que cap dels dos equips es podia permetre concedir res.

Amb els mateixos interessos que el Girona, l'Elx ha començat amb ganes de ser protagonista. Tenint les idees més clares i obligant els gironins a recular. S'ha necessitat paciència per poder trencar línies i apropar-se a l'àrea d'Edgar Badia a mesura que avançaven els minuts. El pitxitxi Stuani ho ha tingut bé per rematar amb el cap una centrada d'Aday, però no hi ha pogut arribar. Ha sigut l'evidència que els de Martí, cada cop se sentien més còmodes. A punt d'arribar al primer quart d'hora de joc, l'uruguaià ha volgut sorprendre el porter amb un xut des de dins l'àrea que no ha agafat desprevingut al de l'Elx traient una gran mà. Però com sol ser habitual, els locals han tornat a donar la volta al partit. Els de José Rojo 'Pacheta' han tingut una ocasió amb un cop de cap de Dani Calvo que ha sortit per damunt del travesser. També Juan Cruz amb un cacau llunyà. La més clara ha sigut al minut 35, quan Riesgo s'ha lluït per aturar en dos temps una volea de Josan des de la frontal. La sensació de desconnexió es tornava a repetir, però just abans del descans Samu Sáiz ha aparegut per fet una passada mil·limètrica cap a Borja García amb la mala sort que el 10 no ha enganxat la pilota a temps.

A la represa, Borja García ni s'ho ha pensat. Encara no s'havia superat el primer minut que el madrileny ha disparat una fuetada des de lluny. La rèplica de l'Elx? Una gerra d'aigua freda per al Girona. Gol d'Escriche després de rebre una centrada de Josan que s'ha escapat per banda dreta al contracop. De seguida, Sáiz ha pogut tornar a igualar el marcador però l'acció ha estat invalidada per fora de joc d'Aday. Les coses no podien anar pitjor als de Martí, tot i que ha estat el punt necessari per reaccionar en atac. Més convençuts i amb tota la carn a la graella. Stuani i Aday han vist com Edgar Badia frustrava els seus xuts. Martí ha apostat pels canvis, deixant clar que veure porteria era l'únic objectiu. Fent sortir a Granell i Aday, han entrat Jonatan Soriano i Valery per reforçar la pressió a l'Elx. Poc després, ha sigut Jairo qui substituïa Mojica. El Girona ho ha seguit intentant sense trobar el gol. El desgast físic s'ha fet evident al tram final i Joaquín Zeballos ha tingut la primera oportunitat vestint la samarreta blanc-i-vermella. El debutant ha connectat bé amb el seu compatriota després d'una contra, però Stuani ha perdonat. De la mateixa manera que Gumbau, topant amb un sensacional Edgar Badia. Una altra final que s'escapa i ja només en queden vuit.



FITXA TÈCNICA:

Elx: Edgar Badia, Juan Cruz (Andoni López, min. 67), Verdú, Dani Calvo, Óscar Gil, Ramón Folch, Josema, Fidel (Pere Milla, min. 58), Josan (Manuel Sánchez, min. 80), Escriche (Jonathas, min. 67) i Nino (Claudio Medina, min. 80).

Girona: Riesgo, Maffeo (Joaquín Zeballos, min. 78), Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica (Jairo, min. 71), Aday (Valery, min. 65), Christian Rivera (Gumbau, min. 78), Granell (Jonatan Soriano, min. 65), Borja García, Samu Sáiz i Stuani.

Gols: 0-1, Escriche (min. 16).

Àrbitre: Moreno Aragón (comitè madrileny). Ha amonestat amb targeta groga a Edgar Badia, Óscar Gil, Andoni López (Elx); Juanpe, Aday, Stuani (Girona).

Estadi: Martínez Valero