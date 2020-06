El Girona rebrà el Saragossa el divendres 3 de juliol a 2/4 de 8

La Lliga ha fet públics aquest migdia els horaris corresponents a les jornades 37 i 38 de la Lliga Smartbank.

D'aquesta manera, el Girona ja sap que rebrà el Saragossa a Montilivi el primer divendres de juliol (dia 3) a 2/4 de 8 del vespre i que al cap de tres dies haurà de desplaçar-se fins a Gijón per enfrontar-se a l'Sporting, el dilluns dia 6 a la mateixa hora.

Abans, el conjunt de Pep Lluís Martí intentarà sumar tants punts com pugui contra el Numància demà passat a l'estadi i dissabte al camp del Màlaga per intentar consolidar un lloc al play-off d'ascens que ara mateix no està ni de bon tros garantit.