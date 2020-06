Pep Lluís Martí: "L'objectiu és l'ascens; és igual com"

Pep Lluís Martí continua confiant a assolir l'objectiu marcat pel club a principis de temporada. Tot i això avui per primer cop ha reconegut, sense dir-ho, que l'ascens directe està d'allò més complicat i que la via del play-off també duu a Primera. "Vaig dir a la primera conferència de premsa postconfinament que l'objectiu és assolir l'ascens. És igual com. Com més abans millor, és clar, però el principal és aconseguir-lo. És igual com i quan", ha dit aquest migdia. El Girona rep demà el Numància després de sumar 2 punts de 9 possibles que pràcticament li han fet dir adéu a les opcions d'ascens directe. Martí entén que l'afició i l 'entorn estiguin emprenyats. "És lògic. Tothom ha d'estar emprenyat. Només faltaria. Jo hi estic i els jugadors hi estan perquè no aconseguim el que volíem. És evident i no es pot amagar això. Aquesta ràbia i impotència de no sumar l'hem de transformar en energia per a guanyar els partits".

Martí també ha obert la porta a fer alguna rotació amb vista a partit de demà contra els sorians. "Confiem en tota la plantilla, però sempre hi ha jugadors que juguen més i menys. Hi ha jugadors que sumen tres partits i d'altres que tenen petites molèsties però més o menys estan tots bé", ha dit un Martí que aquest cop destaca que el Girona "ha tingut cinc dies de descans que el rival, que només n'ha tingut dos".