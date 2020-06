El Girona retroba els gols i la victòria (2-0)

Per fi el Girona ha fet bo el lema de LaLliga a l'hora de promoure la represa de la competició. Avui sí, tornar és guanyar per als de Pep Lluís Martí, que sense fer un joc excessivament brillant, almenys han trobat el gol, que se'ls havia resistit en els anteriors partits contra el Las Palmas, el Ràcing i l'Elx, i la sensació de sumar de tres en tres. La primera victòria del reinici, a més, dona una mica d'aire als blanc-i-vermells en la seva cursa per atrapar el "play-off", perquè un dels perseguidors, el Mirandés, ha caigut a Tenerife, i ara caldrà estar a l'espera de què fa el Ponferradina aquesta nit (21.45) i del resultat del Rayo demà davant l'Sporting.

No hi ha hagut temps per avorrir-se, avui, almenys en l'inici del partit, perquè de seguida el Girona ha vist porta. Tot just s'havien jugat dos minuts i mig quan Samu Sáiz superava el porter visitant Dani Barrio amb un remat ras i amb rosca després de rebre una excel·lent assistència de cap de Cristhian Stuani dins l'àrea. Veure's tant d'hora amb el marcador a favor havia de ser, per força, clau davant d'un Numància que només ha sumat 2 dels últims 33 punts i s'enfonsa incomprensiblement en zona de descens tot i que a la primera volta aspirava a estar entre els sis primers. El rival, però, ha tret l'orgull i en dues accions d'Adri Castellano ha fregat l'empat. La primera, un remat de volea de primeres des de fora l'àrea després d'un corner, ben resolta per Riesgo; la segona, una acció amb l'esquena després de guanyar la partida a Juanpe que ha acabat al pal.

El Girona, tot i veure's més exigit en defensa que en d'altres partits, també es mostrava més lúcid en atac, sobretot sempre que Borja García i Samu Sáiz podien sortir amb velocitat a la contra. Stuani, per exemple, n'ha tingut una de clara a la mitja hora de partit després d'una pilota filtrada a l'espai per Borja, però el seu xut ha trobat la resposta del cos de Dani Barrio. Aday, poc després, ha intentat batre la porteria del Numància amb una vaselina massa complicada. Just quan ja s'enflairava el descans, en l'afegit de la primera part, Stuani ha fet el 2-0, que ho deixava tot molt ben encarrilat. El golejador, aquesta vegada sí, no ha perdonat després de rebre una altra assistència de Borja després d'una passada en profunditat.

Amb un avantatge còmode al marcador, i davant d'un rival abatut, la segona part ha sigut força plàcida pel Girona. Martí ha fet entrar Jairo per Aday, i Borja i Samu han seguit fent de les seves. Els locals han sabut jugar amb el ritme, a l'espera que els tècnics anessin dosificant els equips amb els canvis. Pel Girona grinyolava, això sí, el mig del camp. Granell oferia bones prestacions, però no s'acaba de trobar la seva parella de ball perfecta. Avui, Rivera ha passat desapercebut. La primera ocasió clara ha arribat al minut 62, quan Stuani ha fregat el 3-0 amb un remat de cap impecable a centrada per la dreta de Calavera. La sortida de Ramalho i Diamanka, pel bàndol gironí, i la de Curro i Moha, pels visitants, no ha canviat el guió. El Girona estava còmode, sense que Riesgo patís, i amb opcions de trobar el tercer.

El duel s'ha encaminat sense sobresalts al final. Marc Mateu ha posat a prova Riesgo, trobant una bona resposta del porter local. Stuani ha xutat massa alt després d'una nova passada filtrada dins l'àrea. El partit feia estona que s'havia acabat. Els punts i els gols es quedaven a Girona.



Girona: Riesgo, Calavera (Ramalho, min. 64), Ignasi Miquel, Juanpe, Oliván, Granell (Gumbau, min. 90), Rivera, Borja García (Diamanka, min. 64), Aday (Jairo, min. 46), Samu Sáiz (Jonatan Soriano, min. 75) i Stuani;

Numància: Daniel Barrio, Adrián Castellano (Héctor, min. 46), Escassi, Admonio, Derik Osede (Curro, min. 60), Gus Ledes (Moha, min. 60), Morán, Marc Mateu (Ali, min. 85), Noguera (Nacho, min. 74), Álex Sola i Higinio;

Gols: 1-0, min. 3, Samu Sáiz; 2-0, min. 45+1;

Àrbitre: Varón Aceitón (Comitè Balear); Va amonestar els locals Calavera i Granell;

Estadi: Montilivi;