Quan guanyar passa de ser l'objectiu a una obligació

La represa de la competició no prova al Girona. Dos tristíssims empats a res contra Las Palmas i Racing de Santander i una derrota per la mínima a Elx (1-0) són el fluix bagatge dels gironins d'ençà que ha tornat la Lliga. Uns números no ja insuficients sinó totalment deficients per a un equip que aspirava a l'ascens directe. Mentre les matemàtiques no diguin el contrari, d'opcions d'atrapar el segon, n'hi ha. Ara bé, les sensacions que transmet l'equip i, sobretot, els resultats, no només no conviden a confiar-hi sinó que, a més a més, obliguen a mirar el retrovisor. I és que diumenge va anar de ben poc que el Girona no sortís de les places d'un play-off que tothom donava per fet i que assegurar-lo, en aquestes darreres vuit jornades que queden, s'ha convertit en l'objectiu principal de l'equip. Malgrat que ningú ho digui públicament, garantir-se un dels quatre bitllets de la promoció ha passat a ser prioritari per al Girona. El mateix Pep Lluís Martí hi feia referència ahir, tot assegurant que «és igual el com» mentre s'aconsegueixi ascendir de categoria. El tècnic balear confia plenament encara en les possibilitats d'un equip que, de moment, no carbura. A manca de vuit partits per acabar l'exercici regular, el Girona necessita una reacció urgent. Les excuses s'han acabat fa dies i ara sí que qualsevol pas en fals més pot ser letal. Rayo, Mirandés, Ponferradina i la resta de perseguidors que vénen per darrere pressionen i, si no arriben les victòries, l'angoixa de veure's fora de les primeres posicions pot fer tremolar les cames en el pitjor moment.

De moment, aquest vespre a Montilivi, el Girona té el repte de batre un Numància que arriba farcit d'urgències després d'entrar en zona de descens per culpa de cinc derrotes consecutives. Per a la cita, Martí podria fer alguna rotació respecte a l'onze tipus d'aquest postconfinament i homes com Oliván, Jairo o Valery podrien ser titulars. Serà tot just el segon partit a l'estadi sense aficionats després del decebedor 0-0 contra el Racing de dimarts passat.

Potser sí que s'hauria pogut treure algun punt més en aquests tres partits disputats, però la realitat és que l'equip no ha marcat cap gol. I així, és impossible no ja pujar sinó també guanyar partits. El camí a seguir és segurament els 40 minuts finals d'Elx, on el Girona va reaccionar després del gol d'Escriche i va prémer l'accelerador cercant un empat que entre Badia i el travesser van evitar. Cinc dies ha tingut el Girona per reposar, carregar piles i mirar de fer net de coco. Un descans que haurà anat d'allò més bé a homes com Stuani, Maffeo, Mojica, Miquel, Juanpe o Borja García, carregadíssims de minuts en aquesta represa de la competició. Caldrà veure quina és la intenció de Martí i si decideix mantenir un onze tipus com ha fet fins ara. I això que abans que es reprengués la Lliga eren molts, fins i tot de dins del club, que assenyalaven el fet de tenir una plantilla llarga com un avantatge. Un dels homes que podria tenir minuts avui és Brian Oliván. El lateral barceloní va quedar-se, estranyament, fora de la convocatòria per viatjar a Elx per decisió tècnica i avui podria tenir l'oportunitat en el lloc d'un fos i desconcertat Mojica.

Si el Racing de Santander, cuer destacat, fa una setmana va fer mèrtis pe endur-se més de tres punts de l'estadi, avui un altre equip que ocupa llocs de descens visita Montilivi. En aquest cas és un clàssic de la categoria com el Numància que s'ha encallat en aquesta segona volta. Els de Luis Carrión han perdut els tres partits postconfinament i encadenen sis derrotes en una ratxa sense guanyar des del gener. En total són 10 jornades les que fa que no coneix la victòria un Numància que ve amb una sèrie esgarrifosa de 2 punts de 30 possibles. El càrrec de Carrión fa dies que està qüestionat però el poc marge de temps que hi ha entre partits fa que de moment el club sorià opti per no prendre cap mesura més dràstica. Avui Carrión no pot comptar amb els lesionats Zlatanovic i Alain Oyarzun. A més a més, els centrals Bernardo Cruz i Adri Castellano estan tocats. El tècnic Luis Carrión podria optar per endarrerir Escassi a l'eix i fer entrar un home més creatiu al mig del camp.