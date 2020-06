Pep Lluís Martí «Hem de convertir la ràbia i impotència en energia»

La distància respecte a l'ascens directe (9 punts) ha fet assumir a Pep Lluís Martí que quedar segon és quelcom utòpic. Tot i això, el tècnic mallorquí no renuncia a pujar i no perd ni mica del convenciment que el Girona aconseguirà l'objectiu a final de curs. El tècnic contempla amb bons ulls la via del play-off, ara mateix la més viable per pujar. Després de dos punts de nou possible, Martí veu lògic que hi hagi emprenyamenta general a l'entorn. «És lògic. Jo ho estic, els jugadors ho estan i l'afició també. És evidejt i no es pot amagar. Aquesta ràbia i impotència de no guanyar l'hem de convertir en energia».



el càrrec



«Martí no juga el partit, sinó el Girona. No penso en les coses que no són al meu abast. Només preparo el partit tan bé com podem. El Girona són els jugadors, l'afició, els tècnics... Estic completament convençut que guanyarem i per tant no penso en res més que no sigui que realment afectin la meva feina que és preparar el partit. Repeteixo, juga el Girona, no una persona concreta, els jugadors, aficionats i tothom qui envolta el club. Al final tots volem guanyar».



malestar a l'entorn



«Tothom ha d'estar emprenyat. És lògic. És normal que l'afició estigui enfadada, jo també ho estic i els jugadors també. Ara bé, hem de fer que aquesta ràbia i impotència per no sumar es transformi en energia per guanyar partits».



el «play-off»



«Vaig dir a la primera conferència de premsa postconfinament que l'objectiu era assolir l'ascens. És igual com. Com més aviat millor, sí, però aconseguir-lo. El com és igual. Això és una marató. L'objectiu és molt clar i s'aconsegueix l'últim dia. Ens toca corregir errors que hem fet per intentar millorar i estar encertats i així poder acabar on volem acabar la Lliga».



com està la plantilla?



«Tothom sempre es vol sentir bé amb les accions i els resultats i nosaltres necessitem el reconeixement que ho estem fent bé. Quan no aconseguim el que destigem tenim una mica de frustració, però això no ens ha de fer defallir, sinó lluitar per tornar a sumar els tres punts».



sequera golejadora



«De vegades, el rival no permet ser més atrevit ni generar tantes ocasions. Ens cal tenir una circulació ràpida i fluïda i estar encertats en els moviments. Estic convençut que generarem moltes ocasions. Cal un pas endavant de tothom. El pes ofensiu no recau únicament en Stuani. És cosa de tots. Marcar no només depèn dels atacants sinó de tot l'equip i dels seus moviments. A Elx vam ajuntar gent ofensiva a la segona part i vam trepitjar més àrea i xutar».



el numància



«Ens caldrà treure-li la pilota. És un bon equip que atrau el rival per tenir la possessió ell de la pilota. A més a més, és un dels millors equips de la categoria a pilota aturada en les accions d'estratègia. A més a més, en aquest cas nosaltres haurem tingut dos dies més descans que ells».



rotacions



«Confiem en tota la plantilla i en funció del ritme, dels entrenaments i del partit, l'entrenador decideix qui són els millors per competir. Cal valorar què ens pot anar més bé. Hi ha jugadors que sumen tres partits consecutius i cal valorar si tenen alguna molèstia. Més o menys estan tots bé. Veurem com es troben i decidirem».



la lliga



«És futbol. En aquesta categoria hi ha un nivell tan igualat que és normal que hi hagi aquests resultats. Mirant enrere en el temps, sempre s'han vist que els equips són a la part baixa sempre són els que més puntuen a final de temporada».