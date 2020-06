El Girona no havia marcat des que s'havia représ la lliga. Avui ho ha fet amb accions de Samu i Stuani. L'uruguaià ha tornat a veure porteria i ja suma 24 gols, consolidat com a màxim realitzador de Segona A. Stuani no marcava des de l'1 de març, quan va fer el 0-1 al camp del Mirandés, de penal, tot i que poc després els locals van empatar, també des dels 11 metres.