Vídeoresum: Els gols i les millors jugades del Girona-Numància

Per fi el Girona ha fet bo el lema de LaLliga a l'hora de promoure la represa de la competició. Avui sí, tornar és guanyar per als de Pep Lluís Martí, que sense fer un joc excessivament brillant, almenys han trobat el gol, que se'ls havia resistit en els anteriors partits contra el Las Palmas, el Ràcing i l'Elx, i la sensació de sumar de tres en tres. La primera victòria del reinici, a més, dona una mica d'aire als blanc-i-vermells en la seva cursa per atrapar el "play-off".

