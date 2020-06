Martí: "Ara el que no podem fer és relaxar-nos"

Pep Lluís Martí, l'entrenador del Girona, ha comparegut aquest migdia per valorar l'actualitat de l'equip i analitzar el proper compromís a la lliga, demà a la tarda (19:30 hores) al camp d'un Màlaga "molt necessitat". Ha valorat de manera molt positiva la victòria del dimecres contra el Numància, recordant això sí que "no ens podem relaxar" perquè en les properes set jornades del campionat "volem arribar el més amunt possible" i això només s'aconsegueix "competint al dos-cents per cent cada partit".



Del 2-0 de fa pocs dies, Martí ha admès que el resultat i les sensacions han "donat molta confiança" al vestidor, que s'ha adonat que "sabem fer les coses bé". Dimecres es va veure un equip "molt bé en l'aspecte defensiu" i que també va tenir "personalitat amb la pilota". "Això ens transmet confiança pels propers partits", afegia abans de recordar que "tornarem a tenir 95 minuts en què haurem de competir cada jugada".



S'ha referit així a la cita de demà a Màlaga. "És un rival molt necessitat que ens generarà molts problemes. Li agrada tenir la pilota, moure-la amb velocitat i buscar els espais. Nosaltres hem de tenir la possessió el màxim de temps possible i mantenir un ritme alt, com ho vam fer l'altre dia".



Maffeo està descartat per lesió mentre que Mojica i Gallar han quedat fora de la convocatòria "per motius tècnics". Martí, igualment, ha valorat que tot i haver recuperat el camí de la victòria "no hem de perdre de vista la realitat i el que nosaltres volem és arribar el més amunt possible. Tenim punts perduts que hem de recuperar i per això no ens podem relaxar. Tenim confiança per haver fet bé la feina, però això no vol dir que ara ens sortirà tot bé per haver guanyat un partit".