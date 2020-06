Després del matx, Àlex Granell ha considerat que "no hi ha excuses. Hem de donar la cara. Sabem que a Montilivi som forts i tenim una classificació que ens permet aspirar a un hipotètic ascens ja que ens trobem en zona de playoff. La nostra mentalitat és la de ser forts i pensar en positiu de cara als partits que venen".

"Ha estat una derrota dura. Veníem d'una victòria important per nosaltres i buscàvem els tres punts aquí per estar el més amunt possible" ha afegit.