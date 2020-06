El Girona s'immola en dos minuts a Màlaga (2-0)

Falten sis jornades per acabar la lliga regular i, per fortuna, serà ràpid, en vint dies ens ho haurem polit. Perquè el tortuós camí que el Girona està regalant a l'afició en aquest retorn del futbol és digne d'una pel·lícula de por. Guanyes el Numància després de navegar contra el Las Palmas, el Racing i l'Elx, agafes un mínim coixí de tres punts, tres, no gaire res, i la gent hi torna a creure, ni que sigui amb la boca petita. Però després te'n vas a Màlaga, obligat a guanyar d'una vegada fora de casa, a fer un cop d'autoritat, a demostrar que vols pujar, i en dos minuts ho engegues tot a rodar i perds per 2-0. El Girona deu ser l'únic equip del món que dels corners a favor se'n generen contres i gols dels rivals, i ara hi ha afegit la modalitat de les faltes intrascendents al mig del camp. El que hauria d'haver servit per construir una jugada, als 20 minuts, ha acabat amb Juanpi robant la cartera a Borja García, que reclamava falta, sense que ningú trobés la manera de frenar el rival. Juanpi ha pogut donar-la a Tete, i aquest des de l'esquerra, ha centrat perquè Cifu, sí Cifu, el carriler que havia jugat amb el Girona i no es caracteritzava, precisament, per la seva definició, fes l'1-0 de cap. I per si no n'hi havia hagut prou, un parell d'accions després, Rivera ha arribat tard a una pilota dividida amb Keidi i la seva dura entrada amb els tacs li ha merescut la vermella directa.

Marcador en contra, un home menys, i a remar. Aquí ja ningú recordava la claríssima ocasió desaprofitada per Borja als 5 minuts, quan sol davant del porter, després d'una gran assistència de Samu, s'ha embolicat en voler assistir en lloc de fulminar Munir. Abans del descans encara hi hagut temps per la polèmica (un gol anul·lat a Stuani per un fora de joc molt i molt rigorós, que el VAR no ha corregit) i una groga a Granell.

L'inici de la segona part ha acabat de tirar per terra les aspiracions gironines. L'equip menys golejador de la categoria ha sigut capaç de fer dos gols al Girona. Tete, un malson, ha centrat de nou per l'esquerre i ha trobat la rematada de Sadiku per fer el 2-0. La defensa visitant demanava fora de joc, però Oliván, al lateral, el trencava. A partir d'aquí tot han sigut preses. Samu Sáiz hauria pogut retallar distàncies amb un xut similar al que li va servir per obrir el marcador contra el Numància. Aquest cop s'ha trobat la resposta de Munir. El Màlaga també ha sovintejat l'àrea del Girona, ha tingut la pilota, i ha fet anar de bòlit l'equip de Martí. A vint minuts del final, potser per anar fent proves, el tècnic ha situat Gumbau i Diamanka al mig del camp. Tot seguia sortint al revès. Ni l'expulsió al minut 75 del local Adrián per una trepitjada a Gumbau ha servit per donar una mica de vida al partit.

De moment, el Girona és cinquè amb tres punts de marge sobre el setè, però demà hi ha un Alcorcón-Rayo que pot reduir la distància a només un. I quedaran sis jornades per davant, i tot està encara per fer. Si contra el Ràcing i el Màlaga el Girona no se n'ha sortit, on trobarà les quatre victòries que necessitarà per assegurar el "play-off" davant rivals com el Saragossa, l'Sporting, l'Almeria, el Cadis i l'Alcorcón, que lluiten per pujar o promocionar, o un Lugo que esgota els cartutxos per salvar-se?



Fitxa tècnica

Màlaga: Munir, Cifu, Lombán, Juande, Diego (Mikel Villanueva, min. 90), Juankar, Keidi (Rolón, min. 90), Adrián, Tete, Juanpi (Benkhemassa, min. 79) i Sadiku (Buenacasa, min. 84);

Girona: Riesgo, Calavera, Juanpe, Ignasi Miquel, Brian Oliván (Jonatan Soriano, min. 80), Rivera, Granell (Gumbau, min. 69), Borja García, Aday (Zeballos, min. 58), Samu Sáiz (Diamaka, min. 69) i Stuani.

Gols: 1-0, min. 20, Cifu; 2-0, min. 50, Sadiku;

Àrbitre: Muñiz Ruiz (VAR, Pérez Pallás); Va amonestar els locals Diego González, Sadiku, Cifu i Keidi, i els visitants Granell i Juanpe; Va expulsar Rivera, del Girona, (min. 21) i Adrián, del Màlaga, (min. 75) amb vermella directa.

Estadi: La Rosaleda. Màlaga.