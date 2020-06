El Girona destitueix Martí i fitxa Francisco com a revulsiu

El Girona ha decidit actuar d'emergència davant els mals resultats del primer equip, que tot i mantenir-se en posicions de "play-off" només ha guanyat un dels últims cinc partits i ha fet dos gols en 450 minuts. El club ha destituït Pep Lluís Martí, fitxat a finals d'octubre, i el seu lloc l'ocuparà Francisco Rodríguez.





Pep Lluís Martí no continuarà a la banqueta del Girona FC



??El tècnic balear ha dirigit l'equip en 23 partits, amb un balanç de 9 victòries, 8 empats i 6 derrotes



+ info ??https://t.co/N7dPNifEyp



Molt gràcies Pep Lluís ????#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) June 30, 2020

L'andalús, de 42 anys, ha ocupat des de fa mesos una de lesde la direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel, però per un motiu o per un altre, mai s'havia acabat de lligar la seva incorporació. Fins avui, quan el club ha optat per prendre una decisió dràstica com a revulsiu perquè la plantilla desperti i acabi el curs amb opcions reals de ser la temporada vinent a la Primera Divisió.Francisco ha dirigit equips comTé més de 80 partits d'experiència a la Primera Divisió i també coneix la categoria de plata. Signa pel que resta de temporada i per la vinent, es pugi o no de categoria. Avui mateix ja dirigeix l'entrenament que l'equip celebra a la tarda a les instal·lacions de La Vinya i debutarà aquest divendres contra el Saragossa a l'estadi.