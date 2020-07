Francisco: «Estic convençut d'aconseguir l'objectiu, ara només falta convèncer a la resta»

El Girona ha presentat aquest migdia en roda de premsa virtual a Francisco Rodríguez com a nou entrenador, en substitució de Pep Lluís Martí. L'entrenador d'Almeria, que firma pel que queda de temporada i la vinent, ha reiterat que "l'objectiu és el que es va marcar el club el primer dia: ascendir a Primera Divisió" i que "encara és possible". Tot i així, Francisco ha recordat que "cal tenir en compte la situació de l'equip i treballar-la" aprofitant "la bona feina que han fet Pep Lluís Martí i Juan Carlos Unzué".

Francisco ha assegurat que "estic encantat d'estar aquí, m'ha agradat sempre i és el lloc on vull ser ara mateix". El tècnic, que havia rebutjat l'oferta d'entrenar el Girona amb anterioritat, ha explicat que "quan vam acabar la temporada passada, no ens sentíem amb forces per agafar un altre projecte" i que "ara estic preparat, il·lusionadíssim i tant de bo l'any vinent estiguem a Primera". "Jo estic convençut, ara només fa falta convèncer a tot el món", ha afegit. L'entrenador ha volgut sincerar-se des de l'inici i ha expressat que "estava preparant la pròxima temporada" i que "hi havia altres clubs", però que "el repte" que li presenta el Girona és el que més l'ha convençut: "Anteriorment i havia hagut contacte i ja conec a la plantilla. Estem aquí per això".

Respecte a l'estat anímic del vestidor, el nou tècnic ha dit que "quan hi ha l'acomiadament d'un entrenador que és excel·lent com Martí, el jugador se sent responsable" i que aquests dies "han estat una mica moixos perquè se senten culpables". No obstant això, Francisco aportarà aire fresc a l'equip i tant ell com el seu staff arriben "nets i amb una ambició terrible per aconseguir l'objectiu". "Veig a una plantilla amb els ulls ben oberts", ha exclamat.

Després de tenir a Francisco entre cella i cella des de fa temps, el Girona per fi ha donat la benvinguda al tècnic. D'una banda, el president Delfí Geli ha comentat que "estem segurs que serà capaç de treure el màxim rendiment als jugadors". I de l'altra, el director esportiu Quique Cárcel ha destacat que "estic molt content que Francisco ens porti aire fresc i la mentalitat que té com a entrenador". "Li vaig demanar si ho veia viable, ell hi creu i es veu amb la capacitat de fer-ho. La seva resposta m'ha fet decidir. L'objectiu és molt clar, però s'ha de ser ambiciós i realista", ha dit. En aquest sentit, Cárcel ha comentat que "no és moment de parlar de la gestió" i que "vull pensar que aconseguirem d'objectiu" després de presentar el quart tècnic d'aquesta temporada.

Sobre la sortida de Martí, el president ha explicat que "no està en el millor moment i ha de passar uns dies per acceptar la situació". Cárcel també ha dit que "el futbol no li ha donat l'oportunitat de poder acabar" perquè "la sensació que vaig tenir diumenge a Màlaga és la d'un equip que no té l'aire a favor amb un vestidor trist i amb poca força mental. Per això, vaig prendre la decisió de fer un canvi de timó amb una persona de molta vitalitat". "Tenim una gran plantilla i crec que no hem fet mai un pas endavant. És difícil perquè portem tota la Lliga així", ha afegit.