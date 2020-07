El Girona, Jozabed i el Celta no s'entenen i el migcampista se n'ha de tornar a Vigo

Jozabed Sánchez ja no és jugador del Girona. El migcampista s'ha reincorporat a la disciplina del Celta, que el tenia cedit a Montilivi, després que no s'hagi arribat a un acord amb el club gallec per perllongar el préstec de l'andalús. Segons el Girona, Jozabed, com la resta de jugadors que té a la plantilla cedits d'altres equips, va signar el 18 d'abril una pròrroga del contracte més enllà del 30 de juny amb la condició que arribés a un acord amb el seu club. En el cas de Jozabed, Celta i Girona no s'han entès tampoc a l'hora de fer-se càrrec del sou de juliol del jugador, que es volia quedar i acabar la temporada a Montilivi.

Així doncs, Jozabed tanca una etapa en què ha passat amb més pena que glòria per Montilivi. Incorporat per voluntat de Juan Carlos Unzué, el de Mairena de Alcor ha disputat tan sols 15 partits entre Lliga i Copa. Una lesió a l'octubre, encara amb Unzué i quan més continuïtat tenia, va frenar la seva progressió. Amb Martí només va ser titular a la Copa.