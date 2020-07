Jaime Ramos, Ortega i Sergio Pardo, els tres ajudants de Francisco

El nou entrenador del Girona no ha arribat sol a Montilivi. De la mateixa manera que va fer Pep Lluís Martí, Francisco Rodríguez també ha dut els seus ajudants al Girona. El nou míster blanc-i-vermell estarà escudat a la banqueta per Jaime Ramos, segon, José Manuel Rodríguez Ortega, assistent tècnic i analista i Sergio Pardo, preparador físic. Tots tres han seguit Francisco pràcticament des dels inicis de la seva carrera a les banquetes a l'Almeria. De fet, el vincle de Francisco amb Jaime Ramos i Ortega va néixer durant les seves etapes com a futbolistes en què van coincidir tots tres a l'Almeria 2003-04. Per la seva banda, Pardo també treballa amb Francisco des de la seva etapa com a tècnic del filial de l'Almeria.

Ramos i Ortega tenen un llarga trajectòria futbolística, sobretot a Segona A. El madrileny va jugar al Getafe, Leganés, Vila-real (a Primera), Múrcia, Almeria, a més d'Aranjuez, Écija i Alzira a Segona B. Ortega ho va fer a l'Almeria, Albacete (a Primer) i Jaén, a més a més d'Algesires i Águilas, a Segona divisió B.

L'arribada de Francisco, Jaime, Ortega i Pardo amplia encara més la nòmina de tècnics que han passat per Montilivi enguany. Juan Carlos Unzué va arribar sol però al seu staff hi eren Chicho, Aitor Unzué i Iñaki Codinach, que amb l'arribada de Pep Lluís Martí van deixar el club. Entremig, també hi va ser Juan Carlos Moreno, com a tècnic pont. Moreno es va reincorporar a l'àrea esportiva després. La destitució del mallorquí també ha provocat ara l'adeu dels seus ajudants, el segon Fabián Rivero i el preparador de porters José Manuel Ramon, Monchi. Caldrà veure en quina posició queda també Néstor Salmerón, preparador físic de la casa que ha exercit el temps que Martí ha estat l'entrenador.