Mor als 63 anys l'excentral del Girona Pepe Vidaña

L'exjugador del Girona (1977-78, a Segona B) i tota una institució al Múrcia, Pepe Vidaña, ha mort als 63 anys d'edat víctima d'un càncer. L'exfutbolista d'Almeria establert a Múrcia va militar al club grana durant quinze temporades i també va ser tècnic del primer equip. Va ser un defensa central contundent que va arribar a les escales inferiors de club en edat juvenil, i que va arribar a la primera plantilla en la temporada 75-76. Sempre va defensar la samarreta del Múrcia, amb qui va aconseguir tres ascensos a Primera Divisió, exceptuant l'any que va passar cedit a Montilivi coincidint amb el seu servei militar.

José Sánchez Vidaña va néixer el 3-12-1956 a Padules (Almería). Va desenvolupar tota la seva carrera com a futbolista al Múrcia, on va jugar-hi 15 temporades, i només va sortir-ne un any, coincidint amb la mili, per jugar al Girona (temporada 1977-78, a Segona B, amb Gatell d'entrenador i companys al vestidor com Abete). També va ser entrenador del filial i del primer equip del Múrcia.

En 100 anys d'història del club, Vidaña és el futbolista que més cops n'ha defensat la samarreta (358, prop de 32.000 minuts), amb la qual cosa hi representava una autèntica institució. A La Condomina va coincidir amb l'exporter del Figueres i exentrenador de porters i exdelegat del Girona, Quim Ferrer, que va jugar tres temporades allà. Vidaña va tornar a Girona la temporada 94-95 entrenant el Múrcia i va guanyar 0-4 a l'estadi.