Stuani manté viva la flama del Girona

La diada de Tots Sants de 2008 Montilivi es vestia de gala per la visita de l'històric Saragossa, en un David contra Goliat entre un club que acabava de tornar a l'elit mig segle després i un altre amb història i palmarès per donar i per vendre. Un gol de penal de Manga va decidir. Avui, gairebé 12 anys més tard, i amb les circumstàncies molt canviades, la victòria també s'ha quedat a Girona gràcies a un xut des dels 11 metres de, qui sinó, Stuani. Aquell Girona imberbe en feia prou per salvar-se el 2008. El d'ara ho ha apostat tot a tornar a pujar a Primera i amb triomfs com el d'aquesta tarda, tot i que es va tard, el play-off sembla una mica més a prop i, tot sigui dit, l'ascens directe és a només 6 punts amb encara 15 en joc, i duels directes pendents amb Almeria i Cadis a l'estadi.

El debutant Francisco ha introduït tres novetats a l'onze, els retorns de Maffeo i Mojica als laterals, i de Gumbau al mig del camp, aprofitant la sanció de Rivera. Cárcel havia vist un vestidor deprimit i trist al final del partit de Màlaga (després del partit que havien fet no n'hi havia per menys) i per això va optar per dur un nou tècnic. El Girona no va semblar aquell equip que l'ha anat espifiant des que s'ha reactivat la lliga, potser se li va veure una marxa més, però, i això ja no és responsabilitat directe d'un o altre entrenador, tot i tenir Stuani continua costant un munt generar ocasions de gol. Que apareguin Samu i Borja sempre és una magnífica notícia per al Girona, el problema és que ho fan massa intermitentment. De sortida, i encara no s'havien jugat ni cinc minuts, Borja ja havia buscat l'uruguaià dos cops, primer amb una ocasió resolta pel defensa Vigaray i després amb un xut del pitxitxi que va sortir per sobre del travesser. Els locals s'acostaven, però també és cert que al minut 7 ja tenien condicionats amb una groga Aday i Ignasi Miquel.

La millor ocasió del Saragossa, al minut 22, ha arribat amb un xut sec de Burgui des de fora l'àrea aturat en dos temps per Riesgo. Els aragonesos, que podien ser líders amb una victòria, s'han mostrat molt compactes i tot i que tampoc tenien massa clarividència a l'hora de superar la pressió del Girona i arribar a l'àrea, quan ho han aconseguit han generat neguit. Sense ocasions clares, això sí, però fent la sensació que en qualsevol moment et podien donar un disgust. Si al principi del partit havia sigut Borja qui havia buscat Stuani, en la recta final ho va fer Samu. Les seves dues assistències no les ha pogut aprofitar l'uruguaià. Amb la igualtat per bandera s'ha arribat al descans.

La segona part ha començat amb l'ocasió més clara, fins aleshores, del partit: el Girona ha tingut paciència en una jugada d'atac, la pilota ha arribat a Borja a la frontal i la seva centrada al cap d'Stuani, en posició immillorable, ha acabat amb un remat de cap a fora. D'aquestes, el pitxitxi no en sol fallar. I la següent que ha tingut ha anat a porta. Samu ha lluitat una pilota impossible a la línia de fons, la pilota ha acabat a les botes d'Stuani, d'esquena a porteria, i Clemente li ha fet una entrada tant clara com innecessària. Al minut 56, el Girona guanyava 1-0. Una falta de Granell que ha sortit fora hauria pogut ampliar el marcador.

El gol, el veure's per davant, ha portat els millors moments dels locals, molt còmodes amb la pilota i arribant de forma notable a l'àrea rival. El Saragossa perdia la pilota molt ràpid. Així ha arribat un altre penal a favor del Girona per unes suposades mans. El VAR, justament, l'ha rectificat perquè la pilota toca Puado en un costat. Aquesta acció, amb ben bé cinc minuts perduts, ha refredat una mica el partit, que encarava la recta final. Els visitants han buscat l'empat més amb el cor que el cap. Però al Girona el partit se li començava a fer llarg. En el minut 90 el Girona ha perdonat la sentència, quan Stuani ha posat la pilota per Valery i el gironí no hi ha arribat. Quedaven set minuts d'afegir-se, encara, de patiment, que per fortuna han tingut final feliç.



Girona: Riesgo, Maffeo, Ignasi Miquel, Juanpe, Mojica, Gumbau, Granell, Borja García (Diamanka, min. 92), Aday (Gallar, min. 88), Samu Sáiz (Valery, min. 78) i Stuani.

Saragossa: Álvarez, Vigaray (Delmás, min. 73), Atienza, Clemente, Nieto, R. Guti, D. Torres, Igbekeme (Soro, min. 69), Burgui (Álex Blanco, min. 74), Puado (Linares, min. 74), i Luis Suárez.

Gol: 1-0, min. 56, Stuani de penal;

Àrbitre: Milla Alvendiz (Comitè andalús); VAR: Vicandi Garrido (Comitè basc);

Han vist targeta groga Aday, Ignasi Miquel i Gallar, del Girona; i Dani Torres i Luis Suárez del Saragossa;

Estadi: Montilivi.