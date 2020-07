Un duel de màxima exigència per seguir l'estela del «play-off»

Amb prou feines tres entrenaments ha pogut dirigir Francisco Rodríguez des que va aterrar a Girona dimarts. Un marge de temps molt curt i que difícilment li haurà servit per trobar la tecla màgica per fer espavilar l'equip. Diuen que entrenador nou sol ser sinònim de victòria segura i la veritat és que si Francisco fa un arribar i moldre i el Girona és capaç de superar aquest vespre el Saragossa a l'estadi, el futur immediat es veuria amb uns altres ulls. Per atrapar l'ascens directe ja s'ha fet tard, però sí que el Girona necessita resultats positius que li donin moral i confiança per assegurar-se un lloc al play-off i encarar-lo amb garanties. Superar el Saragossa avui seria fer un primer pas per assolir l'estatus d'equip fiable. Per aconseguir-ho cal bàsicament això, fiabilitat. El que no ha estat el Girona durant tota la temporada. Amb Unzué l'equip era tou i fràgil i mostrava ben poca intensitat. L'arribada de Martí va aportar intensitat i més solidesa però es va perdre presència ofensiva. Per tot plegat i després de veure com després d'alguns bons resultats apareixia l'opció de fer un pas endavant a la classificació, l'equip ha fet figa cada cop, la direcció esportiva ha apostat per un altre canvi de rumb a la banqueta. Avui s'hi estrena Francisco amb la principal missió de garantir un bitllet per al play-off. De ganes i preparació n'hi sobren. El problema és que Francisco no jugarà, com tampoc ho feia Martí. És a dir, per molt que es canviï de director d'orquestra si els músics no afinen, difícilment la melodia sortirà bé. Francisco té la missió de fer creure als jugadors que es pot assolir l'objectiu i en això ha treballat especialment aquests dies.

«Serem un equip molt ambiciós que voldrà guanyar els partits en tot moment», deia ahir Francisco. No tindrà fàcil el Girona aquest vespre davant un Saragossa que arriba amb la pressió de veure com l'Almeria i l'Osca se li han acostat a la classificació i l'ascens directe, que semblava cantat fa pocs dies, es pot complicar. Ben poques pistes va donar Francisco sobre quin Girona es veurà avui. En els seus equips, l'andalús ha demostrat dominar diversos esquemes tàctics i caldrà veure per quin es decanta avui. Sigui com sigui, a l'onze titular no hi serà Rivera, sancionat per l'expulsió a Màlaga. Gumbau es perfila com el seu relleu. Molt possiblement tornarà Maffeo al lateral dret, ja recuperat, i la presència de Mojica a l'esquerra és una altra de les possibilitats.

Al davant hi haurà un Saragossa amb nervis i que comença a veure fantasmes després d'haver perdut els tres partits que ha jugat a La Romareda (Alcorcón, Almeria i Osca) d'ençà de la represa. Per contra, a domicili ha guanyat els dos que hi ha disputat (Lugo i Extremadura). Això sí, Víctor Fernández no podrà comptar avui amb dos titulars indiscutibles com el central El Yamiq i, sobretot, Eguaras, sancionats. El navarrès és el canalitzador del joc ofensiu del Saragossa. Clemente i Igbekieme seran els seus substituts a l'onze. Guitián i Javi Ros estan lesionats.

El preparador aragonès, Víctor Fernández, va subratllar que per a ells és vital mantenir la il·lusió i tenir una visió optimista i no catastrofista per aconseguir el retorn a Primera: «No podem perdre la il·lusió, sabem quin és el camí i estem en una posició de privilegi que hauríem firmat fa mesos». «Jo sóc optimista perquè l'equip em genera aquest optimisme i tinc il·lusió perquè treballo per un objectiu molt desitjat».