Francisco: «El Girona voldrà guanyar sempre»

Vitalitat, ambició i caràcter. Aquesta és la recepta de Francisco Rodríguez per fer reaccionar un Girona que tota la temporada ha fet com aquell qui vol i dol. La derrota davant del Màlaga (2-0) va ser el detonant perquè el director esportiu, Quique Cárcel, accelerés la destitució de Pep Lluís Martí i busqués la solució amb l'entrenador andalús. Feia temps que els gironins volien convèncer Francisco amb el seu projecte i, després de passar-se un any en blanc després de la seva sortida d'Osca, a qui no va poder mantenir a Primera, el tècnic se sent «prepara't per aconseguir l'objectiu». Això sí, cal «tenir en compte la situació de l'equip» i fer un «canvi d'identitat» per tenir «resultats immediats». Així ho va manifestar ahir durant la seva presentació i el primer pas per avançar és guanyant aquest vespre el Saragossa, un partit que «he preparat a consciència com tots».



El segell de francisco



«Soc al lloc on vull ser ara mateix. És veritat que queda molt poc temps, són sis partits en pràcticament dues setmanes i és important saber que som cinquens, però encara tenim una situació força bona i una plantilla fantàstica. El primer objectiu com a cos tèncic serà treure el màxim rendiment a tots i cadascun dels jugadors, no només els que jugaran demà. A partir d'aquí, treballarem i introduirem la nostra filosofia de joc. No tindrem temps a fer-ho tot. Aprofitarem la bona feina que han fet Martí, Unzué i Moreno. Estic totalment convençut que estem preparats per aconseguir l'objectiu que té el club, per això soc aquí. Quan vaig rebre la trucada d'en Quique, em sentia preparat i amb confiança».



El vestidor



«Quan hi ha l'acomiadament d'un entrenador com Martí, que és una persona excel·lent i un bon professional, els jugadors se'n senten responsables. Estaven decaiguts però amb la nostra arribada els aportarem tot el que ells necessiten per aconseguir l'objectiu amb tant poc temps. Arribem frescos i amb molta ambició. Amb aquests dos dies ja he vist una plantilla amb els ulls ben oberts i que sap què vol. Disposo d'una plantilla que qualsevol entrenador voldria tenir a Segona i només falta demostrar al camp el per què».



L'objectiu



«L'objectiu és el que es va marcar el club el primer dia: l'ascens a Primera. Encara som a temps d'aconseguir les sis victòries que ens el donin, però hem de ser realistes. L'equip ve de perdre, amb l'acomiadament d'un entrenador, i hem d'equilibrar-ho amb victòries. La temporada vinent volem ser a Primera i els passos els marcarà la dita del partit a partit. M'agradaria que fos el directe, però si no, intentarem estar el més forts possible per afrontar una segona oportunitat».



El debut



«És indiferent que el rival sigui el Saragossa. Preparo el partit de la mateixa manera amb tots els equips. Ho he fet a consciència i acotant el pla de partit que volem amb el poc temps que tenim. Ens enfrontem a un rival molt bo i en posicions d'ascens directe, que està fent una temporada fantàstica i té molt bons jugadors. Nosaltres també els tenim i ho haurem de demostrar».



La decisió



«Sempre soc sincer. M'agrada ser-ho amb els meus jugadors, el club i amb tothom. Ja estàvem preparant la pròxima temporada, però altres clubs també van interessar-se pel nostre cos tèncic per aquests últims partits. No ho vèiem clar i quan se'ns va presentar l'oportunitat del Girona, sí. Coneixem molt bé la plantilla perquè abans ja hi havia hagut contacte. Havíem de respondre i acceptar la proposta».



Les altres propostes



«Quan va acabar la temporada passada, no ens sentíem prou forts per agafar un nou projecte. Entenc que no es poden agafar per agafar ni perquè siguin molt bons. S'ha d'analitzar cada moment i aleshores no estava preparat per venir al Girona, tot i saber que el projecte era fantàstic. Vam acabar amb un descens i no em veia amb prou força. El desgast va ser terrible per a tots i no podíem començar amb il·lusió 20 dies després. Tant de bo l'any vinent estiguem a Primera. Jo n'estic convençut i tractarem de convèncer tothom».



El sistema



«Les sensacions a l'equip no eren bones, però sempre ha estat a prop de puntuar i guanyar. Hi haurà canvis, tot i que no podem canviar la forma de jugar en tres dies. Canviarem la idenitat i serem un equip molt ambiciós, que voldrà guanyar en tot moment d'acord amb el nostre ADN».



La pressió



«No tinc cap pressió. Arribem molt nets i amb una ambició terrible, volem transmetre-ho al vestidor i a l'afició. Hem d'estar units».