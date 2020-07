Quique Cárcel: «Mai hem fet un pas endavant aquesta temporada i Francisco ens ha de donar aire fresc»

Amb l'arribada de Francisco i el seu cos tècnic, Quique Cárcel ja té les peces que volia per tornar el Girona a Primera. El director esportiu es va mostrar refractari a valorar la gestió de la temporada, amb l'equip lluitant per mantenir-se al play-off, però va reconèixer que fins ara «l'equip ha competit de manera bipolar». «La sensació que vaig tenir a Màlaga va ser la d'un equip que no té l'aire a favor. Amb un vestidor trist i amb poca força mental. He tingut aquesta sensació durant tot l'any perquè tothom parla que tenim una gran plantilla i un gran equip, però mai hem fet un pas endavant. No sé què ha passat des de fa un any i tres mesos que les coses no acaben d'anar a favor, més aviat ens van en contra», va dir. Segons Cárcel, «ara no és moment de valorar si la gestió serà un èxit o un fracàs perquè vull pensar que ho aconseguirem». Sobre l'arribada del nou tècnic, va assegurar que «tenim molt bon feeling amb Francisco i estic content que sigui l'entrenador que ens doni aire fresc per aconseguir aquest objectiu tan bonic i alhora complicat. Tocava un canvi de timó amb una persona de tanta vitalitat».