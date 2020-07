Mojica, Maffeo i Gumbau, les novetats en l'onze de Francisco

Poc temps havia tingut Francisco Rodríguez per preparar el seu primer partit al capdavant del Girona i a l'hora de la veritat no va introduir massa canvis. Un d'ells obligat, per la baixa d'un Christian Rivera que havia vist la targeta vermella uns dies enrere a La Rosaleda. El seu relleu d'entrada va ser Gerard Gumbau, company d'Àlex Granell al mig del camp. Les altres dues novetats, als laterals. Tornava Pablo Maffeo, ja recuperat d'unes molèsties que li havien impedit enfrontar-se al Numància i Màlaga, el que provocava que Jordi Calavera tornés a la banqueta. Tres quarts del mateix li va passar a Brian Oliván, que després de dues titularitats consecutives recuperava la suplència. Se'n beneficiava Johan Mojica, a l'esquerra d'entrada.