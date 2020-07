Francisco: «Seria l'hòstia aconseguir els 15 punts, però paciència»

Francisco Rodríguez ha tocat la tecla amb només tres entrenaments. El nou entrenador del Girona va assegurar durant la seva presentació que faria tot el possible per fer reaccionar un «equip bipolar» com titllava el mateix Quique Cárcel i ho va clavar. Després de veure el partit contra el Saragossa amb una important victòria per aferrar-se al play-off, poques coses se'ls poden retreure als jugadors. Francisco, gairebé afònic, va «felicitar als nanos» pels mèrits sobre el terreny de joc i també va aprofitar per repetir que a partir d'ara «tothom ha de tenir clar que anirem a competir».



EL PARTIT



«A la primera part ens ha faltat més capacitat de patiment. En alguns moments, el Saragossa ha arribat a dominar tot i que tenint en compte que només portem tres entrenaments era difícil. Hem de ser agressius i contundents a les dues àrees».



nous conceptes?



«No tenim prou temps per pensar en això. Ara mateix ens queden dues setmanes i hem d'anar per feina. A pel més bàsic. Serem un equip equilibrat que sàpiga a què juga. La manera de fer-ho variarà segons el rival ».



l'ascens



«El meu equip ha sigut competitiu. La veu no em dona per més. Pràcticament hem anul·lat el Saragossa pel que fa als llançaments a l'àrea. Era molt important guanyar avui i només he de felicitar-los per aquest moment. Seria l'hòstia aconseguir els 15 punts, però l'objectiu real és ser el més a prop possible de l'ascens».



el debut



«És molt important debutar amb victòria. Portem tres dies intentant transmetre bastant el que volíem. D'aquesta manera creuran més en ells. Sobretot, després de guanyar un rival com el Saragossa. La gent ha de tenir clar que donarem la cara quan competim».

els 25 gols de stuani



«Stuani és el millor davanter de la categoria i és una sort tenir-lo. Està jugant molts minuts, però s'haurà de recuperar. És molt important per a nosaltres i mai ens cansarem de repetir-ho. Stuani és molt important per a l'equip i l'hem d'aprofitar».

el missatge per a l'afició



«L'afició no podrà dir que l'equip no ha fet el possible per poder avançar un metre i que ha donat la cara. Anirem tots a una. Som conscients de la importància que té aconseguir l'objectiu per a la ciutat i la província. Anirem tots junts i agafats de la mà per aconseguir-lo en aquestes jornades que queden de competició».



el canvi de samu sáiz



«Samu ha fet un partit fantàstic, igual que la resta. Com que Aday Benítez també estava bastant cansat i per la seva banda ens estaven pressionant, havíem de fer un refresc des de fora. És importantíssim equilibrar l'equip. M'és igual que es tracti de Samu, Gallar o qui sigui. Hem de ser tots un de sol. Samu ha fet un gran partit, siguent valent a camp contrari i això és molt important», va concloure l'entrenador del Girona als vestidors.