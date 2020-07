El Girona guanya una vida més

La victòria contra el Saragossa ha donat una vida més a un Girona que, com admetia Quique Cárcel en la presentació de Francisco, estava trist i deprimit diumenge passat després de perdre a Màlaga. El play-off perillava de debò i això ha acabat fent que des de Montilivi es mogués fitxa. A cinc jornades per acabar la Lliga regular encara no hi ha res decidit. La promoció sembla una mica més a prop, ara amb un coixí de tres punts sobre el setè, l'Alcorcón (55-52), i cinc respecte el grup de perseguidors que en suma 50 (Rayo Fuenlabrada i Tenerife). Però també s'ha retallat distància respecte l'ascens directe, una utopia fa tres dies i que avui, malgrat ser encara lluny, tampoc seria descartable si l'equip fos capaç de fer un 15 de 15 en el ruix final. «Guanyar els últims cinc partits seria l'hòstia», va admetre Francisco als vestidors, per tot seguit tornar a tocar de peus a terra i tirar del tòpic amb allò del partit a partit.

La igualtat tornar a marcar la categoria. I aquesta vegada hi ha tants equips implicats a dalt que fa l'efecte que l'ascens i la promoció seran prou barats (el Girona el 2015 es va quedar a les portes de pujar directe amb 82 punts, no ho oblidem, i avui el líder, el Cadis, en té 63, aspirant a un màxim de 78. El segon és l'Osca, amb els mateixos 61 punts que el Saragossa, molt condicionat per les dues ultimes derrotes, precisament contra els de Míchel i ahir a Girona. L'equip de Francisco no té temps per distreure's perquè dilluns torna a tenir partit. Aquest cop tocarà visitar un Sporting que, amb 49 punts, deu tenir el partit marcat com una de les darreres oportunitats d'atrapar la fase d'ascens. Igual com ha passat aquesta jornada, el Girona actuarà per tancar la jornada. Només el Saragossa-Rayo es jugarà més tard. Per tant, quan salti al Molinón ja sabrà els resultats dels perseguidors immediats, l'Elx al camp del Ràcing (juga avui), i de l'Alcorcón davant del Lugo (demà a la nit).

Al Girona els cinc rivals que li queden són Sporting, Almeria i Lugo (tots tres la setmana entrant, dilluns, dijous i diumenge), més el Cadis i l'Alcorcón, la setmana del 13 al 19 de juliol, en un horari unificat que encara no s'ha estipulat. És un tòpic, però la setmana que ve serà determinant, amb els 9 punts en joc que hi haurà. En set dies es pot decidir mitja Lliga, i també pot aclarir-se si el Cadis, quan vingui a Montilivi, ja ha celebrat l'ascens.

Oviedo i Fuenlabrada a casa i Extremadura a fora són els rivals de l'equip andalús, el líder de la categoria; l'Osca té una sortida complicada a Riazor, un partit a casa dur davant l'Alcorcón i un viatge al camp d'un Ràcing que ja pot estar descendit. El Saragossa, per la seva banda, jugarà aquests propers dies contra Rayo i Oviedo a La Romareda, i a Tenerife, tres equips que s'hi juguen tant per dalt com per baix. L'Elx i l'Alcorcón, els principals perseguidors, tindran de rivals el Ràcing i el Mirandés, a fora, i l'Albacete a casa; i el Lugo i el Tenerife, a casa, i l'Osca, a fora, respectivament.