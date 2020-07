Quique Cárcel: «No pujar és perdre una gran oporunitat»

Quique Cárcel ha valorat aquesta tarda la situació del Girona en una entrevista al programa 'Tot Gira' de Catalunya Ràdio. Segons el director esportiu, "no pujar és perdre una gran oportunitat" perquè "el sentit comú diu que els pressupostos marquen l'objectiu i vam tenir-lo clar des del primer dia". "A Segona tots els equips són potents i és difícil, però crec que tenim una bona plantilla i bons jugadors per aconseguir una cosa que l'any passat se'ns va escapar d'una manera molt dolorosa. No vol dir que sigui una garantia i, si no s'aconsegueix, això continua i s'ha de seguir treballant", ha dit.

Cárcel també s'ha referit a l'estrena de Francisco a la banqueta del Girona amb una important victòria contra el Saragossa (1-0), que manté viva la il·lusió de l'ascens: "Hem de pensar només amb nosaltres i intentar guanyar els cinc partits que queden. Segur que tenim opció a fer el play-off perquè tots els equips són irregulars des de la represa, però ho hem d'afrontar des del realisme i la màxima ambició. El primer de tot és guanyar el màxim de partits possibles i hem de començar per l'Sporting. Som un equip que pot guanyar a qualsevol".

Respecte a la possible tornada dels espectadors als estadis, el director esportiu ha explicat que "hi torna a haver rebrots i el sentit comú em diu que és complicat veure afició a l'estadi, tot i que això no vol dir que passi".