Francisco: "Només penso a guanyar; ja veurem on som després"

El nou entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, ha comparegut aquest migdia en la conferència de premsa prèvia al partit de demà a Gijón contra l'Sporting. Amb una veu molt castigada, el tècnic andalús ha anunciat alguna rotació per demà, en què recupera Rivera i Jairo. Francisco ha reiterat que la intenció és guanyar a Gijón per sumar tres punts que permetin l'equip fer-se fort on és. No vol mirar gaire més enllà. "Si guanyem, després ja veurem on som. Només penso a guanyar el segon partit, no el tercer", ha dit.

ROTACIONS:

"Tenim una plantilla llarga però som en un moment on hem de triar molt bé els jugadors que jugaran demà. Hi haurà canvis. Tothom vol col·laborar i ajudar. Tant de bo podem donar descans a Stuani però és el nostre davanter centre i és difícil donar-n'hi".

VICTÒRIES SEGUIDES

"Som conscients que en aquest tram final de lliga, guanyar suposa molt. Abans, els empats han valgut per ser on som però ara mateix, no. L'objectiu és guanyar per consolidar-nos en aquesta posició i, perquè no, encarar el futur en una situació que ens permeti mirar més amunt. De moment hem d'aconseguir la segona victòria sense pensar en una tercera".

RIVERA

"Li traurem molt de rendiment aquests partits. L'objectiu és treure'n a tots els jugadors. La setmana passada tenia algun problema d'esquena que ja ha superat i s'ha entrenat bé. Té opcions de ser titular".

SAMU SÁIZ

"D'implicació defensiva no només n'hi demanem a ell, també a Gallar, Borja, Jairo... És importantíssim aquest aspecte. A la primera part del Saragossa és veritat que el rival ens va generar alguna incertesa pel perfil dret (Samu Sáiz-Maffeo) però, tot i això, només van crear una oportunitat de gol en tot el partit. Qualsevol que jugui se sacrificarà defensivament."

NÚMEROS COM A VISITANT

"Només penso a guanyar demà. Me n'oblido de si l'equip fora de casa baixa el rendiment o no hi ha guanyat gaires partits. Això queda en un segon pla. L'important és estar preparat per competir bé i sumar tres punts al Molinón, que és quelcom realment difícil. Ho intentarem de totes les maneres i, a partir d'aquí, ja veurem on som"