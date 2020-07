El Girona no troba el gol a Gijón

Francisco no ha pogut començar la seva aventura al Girona amb dues victòries consecutives perquè, després de la seva il·lusionant estrena contra el Saragossa, el tècnic andalús ha vist com avui l'equip no ha pogut passar l'empat a Gijón.

El gol no ha arribat en un partit, sobretot a la primera meitat, en que els gironins no han sabut encarrilar el duel aprofitant una de les oportunitats que han generat en el primer temps per acabar apagant-se en un segon temps on el 0-0 s'ha refermat fins al final allargant la sequera de victòries del Girona lluny de Montilivi (tres en tota la temporada). Un possible penal per mans de Javi Fuego en el primer temps, que ni àrbitre ni VAR han interpretat com a sancionables, podria haver canviat el partit a la mitja hora de joc per bé que l'Sporting també n'ha reclamat un altre en una jugada entre Calavera i Damián.



Un gol. El 0-1. El més complicat, el que serveix per obrir la llauna, però també el que sol més decisiu per encarrilar partits. A la primera part, el Girona li ha tornat a aquest punt d'encert, i de sort, que no ha tingut en tota la temporada lluny de Montilivi per avançar-se en el marcador com a visitant. I això que, avui sí, almenys a la primera meitat, ha demostrat tenir prou futbol per merèixer aquest 0-1. Futbol i oportunitats. Entre aquestes, un possible penal de Javi Fuego per unes mans dins de l'àrea local que ni l'àrbitre, tot i veure-les, ni el VAR han volgut interpretar com a sancionables. La jugada ha arribat després d'una centrada de Jordi Calavera, que havia entrat minuts abans pel lesionat Maffeo, que Babin ha refusat de cap per després acabar impactant a la mà de Javi Fuego. Mans menys clares s'han assenyalat aquests dies... Però avui des del VAR no han volgut portar la contrària a la decisió de Gorostegui Fernández.

Abans del possible, sense arribar tampoc a fer un gran futbol, el Girona de Francisco sí que ha deixat bones sensacions amb Samu Sáiz jugant per darrere de Stuani i amb les novetats de Valery i Gallar a les bandes. En el minut 4, Valery ja hauria pogut obrir la llauna, però no ha definit bé davant Mariño després d'una errada de Damián; Maffeo, abans de lesionar-se, i MIguel també ho ha provat, però l'oportunitat més clara l'ha tingut Gallar després d'un bon contracop conduït per Samu Sáiz que, aprofitant l'espai deixat per un intel·ligent moviment de Stuani, ha acabat amb una rematada massa alta del sabadellenc.

I, si no volien caldo, dues tasses. La segona meitat ha començat amb una oportunitat de gol per al Girona encara més clara de les del primer temps. Un gran toc de classe Stuani que no s'ha acabat convertint en un moviment al marcador, per la gran resposta de Diego Mariño desviant la vaselina de l'uruguaià.

Perdonar oportunitats de gol sempre és molt perillós i, minuts després que Mariño hagués desviat la vaselina de Stuani, el Girona ha estat a punt de comprovar-ho de la manera més cruel. Calavera ha topat amb força contra Damián dins de l'àrea en una acció que podria haver acabat amb penal si el VAR hagués entrat a rectificar la decisió de l'àrbitre. Però, de la mateixa manera que en l'acció de les mans de Javi Fuego, des de Las Rozas no han dit res a Gorostegui Fernández.

En el tram final del partit, l'Sporting ha premut una mica més l'accelerador per intentar marcar el gol que decidís el partit. Tampoc ho ha aconseguit, sobretot perquè Asier Riesgo ha respost molt bé a un cop de cap de Javi Fuego.

Sporting de Gijón: Mariño, Medina, Marc Valiente, Babin, Damián, , Nacho Méndez, Javi Fuego, Carmona (Cristian Salvador, m.86), Murilo (Pablo Pérez, m.77), Manu Garcia (Gaspar, m.87) i Álvaro Vázquez (Djurdjevic, m.68).

Girona: Riesgo, Maffeo(Calavera, m.19), Mojica, Miquel, Juanpe, Granell, Gumbau, Valery (Aday, m.62), Samu Sáiz (Borja García, m.76), Gallar (Jairo, m.62) i Stuani.

Àrbitre: Gorostegui Fernández. Grogues Javi Fuego i Marc Valiente (Sporting), Francisco (Girona)

Estadi: El Molinón.