Jaime Ramos: "A un altre partit, s'hauria xiulat penal"

El Girona ha empatat aquesta nit davant l'Sporting (0-0) en un partit marcat per la polèmica arbitral. Aquesta ha estat la valoració del segon entrenador Jaime Ramos, que ha hagut de fer la roda de premsa perquè Francisco s'ha quedat sense veu.

- "Marxem amb una sensació agredolça perquè hem fet mèrits per endur-nos els 3 punts. Hem mostrat ambició i personalitat en tot moment i hem tingut la iniciativa amb fluïdesa en el joc per generar ocasions".

- "Sembla que Maffeo té una lesió de tipus muscular, però encara li han de fer proves. Fins que no arribem demà a Girona i li facin, no tindrem el diagnòstic de la lesió"

- "M'ha semblat una mà bastant clara. Hem vist aquest tipus de mans a altres partits i sí que s'ha xiulat penal. Segons el criteri de l'àrbitre, no sé què haurà interpretat però les hem vist a altres partits i les han xiulat".

- "Veníem amb la previsió que el partit se'ns podia fer llarg i per això hem fet els canvis. Per buscar la ruptura i finalitzar al contracop. La falta de benzina és generalitzada perquè hi ha molt cansament acumulat i no hi ha tanta frescor. Físicament es pot fer poca cosa i no podem pensar en la càrrega física. Els entrenaments serveixen per preparar el pròxim partit".

- "Valery ha tingut una actitud formidable. Ha fet un gran treball i tot el que se li ha demanat. És una bona notícia que hagi tingut tan bona recuperació perquè ens pot aportar molt.